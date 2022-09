«Idir, au-delà d'une voix, une oeuvre d'art» est l'intitulé du colloque national qui sera dédié au chanteur Hamid Cheriet dit Idir et qui se tiendra du 25 au 27 octobre au Centre de recherche en langue et culture amazighes de Béjaïa. C'est la première activité du genre à être consacrée au chanteur Idir qui a marqué de fort belle manière la chanson et la musique kabyles.

Le colloque en question sera animé par des universitaires, doctorants et post-doctorants dans les divers domaines qui ont trait à la thématique du colloque. Ce dernier se penchera sur l'objet artistique, l'esthétique, l'aspect social, linguistique, sociolinguistique, littéraire et sémiologique de l'oeuvre de Idir. Les organisateurs rappellent que l'oeuvre du chanteur Idir permet de s'ouvrir sur une recherche pluridisciplinaire impliquant entre autres: la musicologie, l'ethnomusicologie, la littérature, la linguistique, la sémiolinguistique et la socio didactique.

«L'approche biographique pourrait amener à cerner, à travers les chansons, la personnalité de Idir», précisent les organisateurs. Ces derniers expliquent que ledit colloque a pour objectif de considérer l'oeuvre d'Idir comme objet scientifique dans le cadre du premier colloque du genre qui met au centre de la réflexion son oeuvre.

Plusieurs axes ont été retenus afin d'appréhender l'apport de Idir à la chanson. Il s'agit, notamment de celui de l'étude générique portant sur les mélodies, les berceuses, les chansons d'auteur, folkloriques, etc., les sonorités amazighes et la poétique et l'esthétique des chansons de Idir. Il sera aussi question de décortiquer les thèmes: «Expression de l'altérité, multilinguisme et dialogue culturel», «les chansons de Idir comme objet didactique», «reprises et adaptations, enjeux et fidélité», «la figure de la femme dans l'oeuvre de Idir»...

Les participants au colloque tenteront également d'esquisser des éléments de réponse à cette question: culturelle, sociale, politique, quelle dimension pour l'oeuvre de Idir?

Les initiateurs de cette rencontre rappellent que l'oeuvre de Idir a déjà fait l'objet de livres et d'études, notamment l'ouvrage des journalistes Saïd Kaced et Amer Ouali, une étude parue dans la revue Insaniyate numéro 54 portant sur la chanson kabyle engagée des années 1990, «La chanson et l'identité culturelle des Kabyles d'Algérie à travers l'oeuvre de Idir de A. Melissari, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie de C. Lacoste-Dujardin, Imazighen assa de Salem Chaker, etc. Il y a quelques semaines, un appel à communication avait été lancé par le centre de recherche en langue et culture amazighes de Béjaïa. Il faut préciser que les participants ont la possibilité d'animer leurs interventions dans la langue de leur choix: tamazight, arabe, français ou anglais. Né le 25 octobre à Ath Yanni, Idir fait partie des chanteurs kabyles qui ont le plus marqué plusieurs générations de mélomanes. Il a eu le mérite de sauver de l'oubli de nombreuses chansons du terroir ainsi que des berceuses qu'il a fait connaître à un maximum de gens(public et fans). Il a aussi chanté des textes de grands poètes kabyles comme Mohamed Benhanafi (auteur du texte de la chanson Iwzeger didjan lemthel), Benmohamed, Brahim Izri, etc. Sa très belle voix et les arrangements qu'il a apportés aux musiques qu'il a interprétées ont été la base lui ayant permis d'avoir un parcours des plus florissants. Son discours dans les médias en faveur de l'identité amazighe, la tolérance, la cohabitation, la fraternité, etc. lui ont permis aussi de conquérir le «statAut» de militant des causes justes.