Le dossier des zones d'ombre avance le plus normalement du monde dans la wilaya de Tizi Ouzou avec relativement une avance dans le chapitre relatif à l'électrification.

Ce dossier, pris en charge par la Sonelgaz avance à un rythme soutenu qui permet le raccordement de maisons éloignées et surtout nouvellement construites, au réseau de gaz et d'électricité, à travers pas moins de 48 communes. Il faut dire aussi que les pouvoirs publics n'ont pas lésiné sur les moyens pour améliorer les conditions de vie des populations habitant dans les 402 zones d'ombre recensées à travers la wilaya.

Pour aller de l'avant dans cette opération, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié initialement d'une enveloppe financière estimée à 10,29 milliards de dinars comme «cagnotte» devant servir à lancer les projets inscrits au titre du développement des zones d'ombre. Des projets estimés à 1 177, répartis entre 48 communes. Ainsi, pour booster ces chantiers, le wali a accompli un périple dans plusieurs communes afin de superviser personnellement l'avancement des travaux des chantiers lancés juste après le déblocage de l'enveloppe.

Des projets suivis au niveau local comme au niveau des hautes instances du pays qui veillent à l'application des instructions du président de la République lequel accorde une importance capitale à ce dossier faisant partie de ses plus importants engagements. D'ailleurs, pour connaître les entraves, c'est le conseiller auprès du président de la République qui avait effectué une visite dans la wilaya de Tizi Ouzou afin de s'enquérir de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, au niveau des zones d'ombre.

Une virée qui l'a mené dans plusieurs communes dont Aït Yahia Moussa, l'une des plus pauvres de la wilaya, où il a rappelé justement l'intérêt qu'accorde le chef de l'Etat à ce dossier. Ce dernier est suivi de manière très assidue et quotidiennement, avec toutes les parties concernées, avait-il assuré ce jour-là.

Cependant, il convient de noter que les 48 communes concernées ne sont pas les seules à abriter des zones d'ombre, car les 19 restantes ne sont pas si riches qu'il n'y paraît. Le problème, affirmaient des élus de ces communes, était plutôt dans les délais impartis aux opérations d'inscription, jugés très courts.

Cette durée limitée n'a donc pas permis à ces communes de finaliser le travail de recensement, sur le terrain engendrant une absence sur la plate-forme numérique mise en place à cet effet.