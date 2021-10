Le livre de langue amazighe sera encore à l'honneur dans toute sa diversité à l'occasion d'un événement qu'organisera très prochainement le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) et le Centre de recherche en langue et culture amazighes. Selon les organisateurs de cet événement culturel qui s'annonce grandiose, le Carrefour national du livre amazigh aura lieu du 11 au 14 octobre 2021, au campus Aboudaou de l'université «Abderrahmane Mira» de Béjaïa.

Le Carrefour national du livre amazigh se veut un rendez-vous annuel autour de la production livresque amazighe, avec un focus particulier sur l'édition du contenu scientifique, dans les domaines des études amazighes, est-il encore indiqué. Les auteurs et les éditeurs sont conviés, d'ailleurs, à prendre part à cet événement, pour animer des stands de leurs récentes productions.

Une programmation éclectique distinguera ce premier rendez-vous et s'articulera sur plusieurs thématiques en lien avec la recherche scientifique et la production littéraire amazighes, révèlent les organisateurs tout en invitant les éditeurs à confirmer leur participation à la première édition du Carrefour national du livre amazigh avant le jeudi 7 qctobre 2021 à minuit, par l'envoi des titres à exposer ainsi que de la fiche de participation. Il s'agit là d'un événement culturel qui tombe au bon moment et à point nommé compte tenu de l'essor que ne cesse de connaître l'édition du livre en langue amazighe, tous genres confondus.

Le succès retentissant qui a été obtenu par le premier Salon du livre amazigh de Ouacif, ayant eu lieu dans la semaine du 5 juillet dernier, démontre, que ce genre de rencontre devrait être encouragé et multiplié.

Les auteurs de langue amazighe mais aussi les lecteurs ainsi que les éditeu,rs ont tant besoin de tels carrefours pour persévérer et afin de ne pas baisser les bras au moment où le marché du livre connaît une crise financière sans précédent, crise exacerbée par les conséquences difficiles à surmonter, de la pandémie de la Covid-19.

La tenue de ce carrefour revêt une importance capitale dans la mesure où il est coiffé par deux institutions qui seront en mesure d'accompagner de manière concrète aussi bien les auteurs que les livres publiés par ces derniers.

Organiser des rencontres autour du livre amazigh a été pendant longtemps, un projet revendiqué par les écrivains amazighophones, les éditeurs, les universitaires, les enseignants de langue amazighe, tous cycles confondus ainsi que par d'autres acteurs.

Cette revendication perdure depuis la disparition du Salon du livre amazigh et du multimédia qu'organisait le HCA à Bouira. Mais à l'époque, la tenue d'un tel Salon du livre état sérieusement handicapée par l'absence flagrante de nouveautés livresques en langue amazighe. Nous étions vraiment très loin de la floraison que connaît le livre amazigh depuis une dizaine d'année.

On assiste, en effet, à une hausse qualitative et quantitative du nombre de livres édités en tamazight. Cette éclosion touche plusieurs genres et principalement le roman, mais aussi les recueils de nouvelles, de poésie, les livres d'histoire, les livres parascolaires, les lexiques, etc.

On assiste à une mini-révolution dans le domaine de l'édition du livre amazigh. D'ailleurs, les éditeurs n'ont pas manqué de suivre cette avancée de manière concrète. Il y a eu l'apparition d'éditeurs presque exclusivement dédiés au livre amazigh alors que d'autres éditeurs, qui étaient réticents à tout ce qui avait trait au livre amazigh, se sont ouverts petit à petit à ce dernier.

Des maisons d'édition comme Tira, Identité, Achab, Imru, Cheikh Mohand Oulhocine, entre autres, sont exclusivement spécialisées dans le livre amazigh.

Le Carrefour national du livre amazigh, qui aura lieu dans la wilaya de Béjaïa sera sans doute l'un des rendez-vous les plus importants dans ce domaine. Surtout quand on sait que la wilaya de Béjaïa est une véritable terre fertile aussi bien pour les écrivains amazighophones que pour les lecteurs qui lisent dans cette langue ancestrale et plusieurs fois millénaire, qui est en train de recouvrer sa véritable place, doucement, mais sûrement.