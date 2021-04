Intitulé «Welcome 2 America», cet album posthume de Prince comprend 12 titres enregistrés aux studios Prince's Paisley Park en 2010, dont 11 inédits. Cinq ans après la disparition de Prince, un album complet du kid de Minneapolis sort du coffre-fort. Un album posthume du chanteur américain, intitulé «Welcome 2 America», va sortir le 30 juillet, a annoncé Legacy Recordings, label de Sony. «Une puissante prise de position qui illustre les interrogations de Prince, ses espoirs, sa vision sur une société en mutation, annonçant les prémices d'une ère de divisions politiques, de désinformation et d'un combat renouvelé pour la justice raciale», promet le label. Ce nouvel opus comprend 12 titres enregistrés aux studios Prince's Paisley Park en 2010, dont 11 titres originaux et une reprise de «Stand Up and B Strong» de Soul Asylum.