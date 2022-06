La ville d'Oran accueillera dans les jours à venir trois festivals artistiques nationaux et internationaux, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la culture et des arts de la wilaya. Les trois festivals artistiques coïncident avec la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet, a indiqué le chef de service activités culturelles à la direction de la culture et des arts de la wilaya, Nori Mekhissi, soulignant que le ministère de la Culture et des Arts a décidé de les organiser durant cette période pour renforcer les activités culturelles et artistiques programmées au profit du public et des visiteurs de la wilaya d'Oran, notamment les participants à cette manifestation sportive méditerranéenne. Dans ce contexte, le ministère de la Culture et des Arts a décidé de transférer à la wilaya d'Oran l'organisation de deux festivals artistiques, précédemment programmés dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à savoir le festival international de danses populaires qui se tiendra du 30 juin au 5 juillet, avec la participation de troupes artistiques de plusieurs pays, et la 13e édition du Festival national de la chanson raï. Le théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran accueillera, du 26 au 28 juin, la 13e édition du Festival de la chanson oranaise, avec la participation de plusieurs figures de ce genre et de la musique bédouine et stars de la chanson raï dont Houari Benchenet, a-t-il indiqué. Le ministère de la Culture et des Arts avait annoncé, au début de l'année en cours, la préparation d'un programme culturel de proximité spécial, intensif et diversifié pour accompagner la 19e édition des JM d'Oran, ainsi que l'organisation de festivals culturels et artistiques, en plus que d'autres initiatives en vue de valoriser le patrimoine culturel et civilisationnel de la ville d'Oran, avec la mobilisation de nombreuses structures et équipements culturels pour cet important événement sportif. «Cet événement sportif important est une opportunité pour promouvoir et faire connaître la culture algérienne et une occasion de mettre en lumière la ville d'Oran, son histoire, son patrimoine culturel matériel et immatériel et ses grandes contributions à l'enrichissement de la culture de la Méditerranée», a-t-on souligné.