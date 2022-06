Le jury de la sixième édition du Grand prix Assia-Djebar du roman a sélectionné 13 ouvrages pour la participation à cette prestigieuse distinction, a indiqué jeudi un communiqué de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP), organisatrice du Prix. Treize romans dont cinq écrits en arabe, trois en tamazight et cinq en français ont été sélectionnés par le jury présidé par l'académicien Abdelhamid Bourayou sur un total de 29 romans retenus lors de la première sélection, a précisé l'Anep dans son document.

Les romans en langue arabe retenus sont: «Fel Bida Kanet El Kalima» de Amel Bouchareb (Editions Chihab), «Mofiola Sani El Aflam n 4561» de Zahra Kechaoui (Editions Mim), «Tarhan» de Abdellah Kerroum (Editions Khayel), «El Achikan El Khajoulen» de Ismaïl Ibrir (Editions Hibr) et «Noubet El Ghariba» de Mohamed Lamine Ben Rabi (Editions Damma). Les romans écrits en tamazight participant à cette compétition sont: «Tit d Yilled Ayen D-Qqarent Tewriqin» de Muhend Akli Salhi (Editions Imtidad), «Icenga n Talsa» de Rachida Ben Sidhom Ould Hocine (Editions Achab) et «Tayri N Umettan» de Achour Ferrouch (Editions El Amel). Pour les romans écrits en langue française, cinq oeuvres sont en lice pour le prix d'Assia-Djebar, à savoir «La scène de l'histoire» de Djawed Rostom Touati (Editions Apic), «Le vent a dit son nom» de Mohamed Abdellah (Editions Apic), «Meurs, tu vivras plus heureux» de Ahmed Brahimi (Editions Casbah), «Le chevalier véridique» de Jean-Baptiste Evette (Anep) et «La prodigieuse fortune» de Corinne Chevallier (Editions Casbah). Le jury de ce Prix compte, entre autres membres, la critique et universitaire Amina Belaâla, la poétesse et traductrice Lamis Saidi, l'écrivain et journaliste Hamid Abdelkader, le romancier Abdelwahab Aïssaoui, et le chercheur et universitaire Abdelkrim Ouzeghla.

Les trois lauréats du meilleur roman dans les langues arabe, amazighe et française seront annoncés lors d'une cérémonie prévue le 30 juin prochain, marquant la naissance de la romancière et académicienne Assia Djebar