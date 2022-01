Treize oeuvres ont été retenues pour prendre part à la deuxième édition du Festival international du monodrame féminin, prévu du 1er au 5 mars 2022 dans la wilaya d'El Oued, ont fait savoir les organisateurs. Ces oeuvres sont produites par des troupes théâtrales arabes et européennes, représentant, outre l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Yémen, l'Irak, la Mauritanie, la France, l'Espagne et le Koweit en tant qu'invité d'honneur de cette manifestation dédiée à titre posthume à la comédienne Aïcha Adjouri, plus connue sous le pseudonyme artistique de Keltoum, a indiqué le président de l'association Sitar El-Ibdae et commissaire du festival, Nabil Ahmed Messai. Les représentations, sous forme de monodrames, ont été sélectionnées parmi 41 oeuvres réceptionnées par le comité de lecture et de sélection sur des critères précis concernant ce genre artistique, dont le professionnalisme dans l'interprétation, le contenu du texte théâtral et la mise en scène appropriée à l'oeuvre dramatique, a-t-il précisé. L'Algérie, pays hôte, sera représentée à cette manifestation par trois oeuvres, à savoir Mira de la troupe Mosaïque, Meriouma de la coopérative culturelle Anis et Rik Echaytane de l'association culturelle pour les arts dramatiques Serkhat El-Rokh, retraçant le quotidien du citoyen, a expliqué le commissaire du festival. La Tunisie sera représentée à cette manifestation par la société de production et de distribution artistique avec l'oeuvre Kamra et l'association nationale pour la culture et les arts avec Oua Ma Malekt, alors que la Libye est représentée par la troupe du théâtre libre El-Beïda avec son oeuvre Bouka Monalisa. Selon le programme de cette manifestation, la Palestine sera représentée par l'oeuvre Ardjimou Meriem de la troupe du Théâtre national Kanaâne, outre d'autres troupes arabes et européennes. Des ateliers de formation dans le monodrame et des communications académiques, animées par des spécialistes de ce genre artistique, figurent au menu de cette manifestation qu'abritera la Maison de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-Oued.