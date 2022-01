Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) Si El-Hachemi Assad a affirmé samedi à Tamanrasset que la transcription en caractères tifinaghs des dénominations des édifices publics constituait un appui au service public assuré par l'institution publique. S'exprimant lors de l'inauguration, en compagnie des autorités locales et de l'Aménokal de l'Ahaggar, Ahmed Idaber, des enseignes au fronton du salon d'honneur et de l'aéroport de Tamanrasset, dont la transcription est en langue arabe et en tifinagh, Si El Hachemi. Assad a indiqué que cette dénomination en caractères tifinaghs des édifices publics entre dans le cadre du programme devant être appliqué dans le courant de l'année 2022, en coordination avec différents acteurs. Evoquant les importants acquis en matière de réhabilitation de l'art et de la culture amazighs, le SG du HCA a mis en exergue la grande volonté affichée à ce sujet par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a institué le Prix du président de la République de littérature et langue amazighes.

La wilaya de Tamanrasset abrite, cette année, la cérémonie d'attribution de la deuxième édition du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes, à travers un riche programme d'activités qui ont débuté, hier, dimanche par un colloque sur la dimension historique et civilisationnelle de la fête de Yennayer et le calendrier agraire. La remise de la 2ème édition du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes aura lieu le 12 janvier courant à la Maison de l'Imzad de Tamanrasset.

Plusieurs autres activités académiques et culturelles sont projetées à cette occasion, dont des parades des éléments de la Garde républicaine, a indiqué le SG du HCA.