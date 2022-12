Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit a lancé lundi dans la commune de M'chounech (27 km au Nord-Est de Biskra) le tournage d'un long métrage intitulé «Hami Essahra» (Le protecteur du Sahara) mis en scène par Yasmina Chouikh sur la vie et le combat du héros chahid colonel Si El Houas de son vrai nom Ahmed Ben Abdelhak Hamouda. «Ce film est consacré à une figure symbolique d'une grande valeur dans la lutte de cette région contre le projet colonial de séparation du Sahara et dans la concrétisation de l'unité entre les nationalistes traduite par son martyre en compagnie du colonel Amirouche», a souligné le ministre, dans une déclaration à la presse, après avoir donné le coup d'envoi du tournage en compagnie du conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi et des autorités locales. Rebiga a ajouté que la production de ces films sur le patrimoine historique, les résistances populaires et la révolution se fait après une sélection effectuée par un comité de lecture spécialisé parmi les projets de scénarios proposés et est accompagnée lors des diverses étapes de tournage.

De son côté, le directeur du Centre national de l'industrie cinématographique (Cnic) Allaâeddine Kouami, a précisé que ce film est la troisième production confiée par le ministère des Moudjahidine au Cnic après celles lancées à Constantine sur le chahid Zighoud Youcef et à Médéa sur le chahid Si M'hamed Bouguera. Il a précisé que cette nouvelle oeuvre lancée depuis le village natal de Si El Haouas est mise en scène par Yasmina Chouikh avec un scénario de Salim Souhali, affirmant que tous les moyens ont été mobilisés pour en assurer le succès et constituer «une valeur ajoutée sur les plans historique, culturel et artistique». Yasmina Chouikh a estimé que le film est une contribution à l'écriture de l'Histoire nationale dans lequel le rôle de Si El Houas est interprété par le comédien Ali Zarif, affirmant que l'effort sera fait pour que les scènes du film mettent en valeur les réalisations du chahid pendant son commandement de la wilaya 6 historique ainsi que son action politique et militaire. Si El Houas est né en 1923 à M'chounech où il a effectué ses études primaires. Ses activités commerciales lui ont permis de rencontrer plusieurs figures du mouvement nationaliste et participer à la mobilisation pour la révolution de libération. Désigné à la tête de la zone 3 de la Wilaya 1 historique, il devient commandant de la Wilaya 6 historique après la mort du colonel Ali Mellah jusqu'à sa mort au champ d'honneur au djebel Thamer près de Boussaâda en 1958 au côté du commandant de la Wilaya 3 historique le colonel Amirouche Aït Hamouda. Le ministre des Moudjahidine, a entamé à Biskra une visite de deux jours au cours de laquelle il inaugurera de nouveaux pavillons au musée régional colonel-Mohamed-Chaâbani et présidera l'ouverture d'un Séminaire national sur le rôle de la Wilaya 6 historique durant la révolution de libération.