L'exposition «Touche algérienne», de l'artiste peintre Mebrek Djamel Eddine, qui se tient à Oran, met en exergue le patrimoine culturel national. La majorité des vingt-trois toiles exposées au centre commercial «Sénia center» jusqu'au 15 septembre en cours, représente des tenues, des visages, des paysages et scènes puisées du fonds de l'histoire et du patrimoine national. Entre un portrait de l'Emir Abdelkader, une toile d'un cavalier bédouin, un paysage du Sahara ou encore une peinture de la casbah d'Alger, la passion de cet artiste peintre pour le patrimoine se dessine, laissant transparaître sa grande sensibilité pour tout ce qui le compose. L'artiste, qui se décrit «autodidacte», né à Alger en 1990, souligne que l'objectif de son exposition serait de «participer à conscientiser la valeur du patrimoine aux générations à venir».L'art de Mebrek Djamel Eddine s'inscrit principalement dans les deux écoles figurative et réaliste. Il utilise différentes techniques, usant de la gouache, de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, sur papier ou sur toile.Les participations de cet artiste dans des expositions, collectives et en solo, depuis ses débuts en 2005, sont multiples. Il tient notamment à participer dans des événements qui célèbrent l'Algérie, son histoire et sa culture.