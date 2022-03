Le village natal de l'écrivain Mouloud Feraoun, Tizi Hibel, dans l région d'Ath Douala (wilaya de Tizi Ouzou) abritera, aujourd'hui, mardi, les activités commémoratives du 60e anniversaire de l'assassinat par l'OAS, de l'auteur du mythique «Le fils du pauvre». Il y aura également, le meme jour, mardi 15 mars, un recueillement sur la tombe de Mouloud Feraoun au cimetière de Tizi Hibel. C'est l'association culturelle portant le nom de l'auteur de «La terre et le sang», qui organise l'événement d'aujourd'hui à Tizi Hibel alors que la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou organise, depuis hier, de nombreuses activités culturelles au chef-lieu de wilaya, notamment à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri et à la bibliothèque principale de lecture publique. Le programme à travers lequel un hommage sera rendu à Mouloud Feraoun sera aussi l'occasion de revisiter l'oeuvre de cet écrivain unique. Il s'étalera jusqu'au 17 du mois en cours, apprend-on auprès des organisateurs. Mouloud Feraoun est l'un des écrivains algériens et maghrébins les plus connus et les plus lus. Il a publié trois romans de son vivant, un «Journal» ainsi que de nombreux autres livres contenant divers textes de haute facture littéraire ainsi que des romans inachevés. Un roman posthume intitulé «La cité des roses» a été publié à titre posthume. «Le fils du pauvre», «La terre et le sang» et «Les chemins qui montent» constituent la trilogie à large inspiration autobiographique de Mouloud Feraoun. Il faut lui ajouter le «Journal», qui représente un témoignage poignant et littéraire sur la guerre d'indépendance.