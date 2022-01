La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a fait état, jeudi, depuis Tamanrasset, de la titularisation de 665 travailleurs sur les 4.000 travailleurs recensés par son département à l'échelle nationale et ayant bénéficié du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Pas moins de 665 travailleurs sur les 4.000 recensés par le secteur de la culture et des arts à travers le pays ayant été placés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, ont été titularisés durant la période entre octobre à la fin décembre 2021, a affirmé la ministre sur les ondes de la radio locale.

Elle a signalé, à ce propos, que l'opération d'insertion et de titularisation des travailleurs concernés a connu un retard, justifié, notamment par les spécificités des postes offerts par le secteur de la culture. Des démarches sont entreprises, en coordination avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, pour titulariser les travailleurs restants, a affirmé Wafaa . Chaâlal, ajoutant que 1.800 postes budgétaires ont été sollicités pour finaliser l'opération d'intégration des travailleurs du secteur à travers le territoire national.

Le secteur de la culture oeuvre en vue de relancer tous les projets gelés temporairement et de concrétiser ceux en chantier, dont le théâtre en plein air de Tamanrasset.

Elle a insisté sur l'accélération des travaux de réalisation de cette structure appelée à jouer un rôle important dans la dynamisation de la scène culturelle locale. Wafaa Chaâlal a fait part, en outre, d'un grand défi à relever pour le développement de l'activité culturelle dans les zones d'ombre, à travers, notamment la réalisation d'installations culturelles selon un système visant à assurer une «équité culturelle».

Et d'ajouter que son département ministériel s'engage aussi à rouvrir les salles de cinéma fermées, en plus d'encourager l'investissement privé, notamment des jeunes, dans les différents domaines en rapport avec la culture et les arts, dont l'industrie cinématographique.