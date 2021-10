Un atelier de formation dans la photographie touristique a été ouvert au niveau de la Maison de la culture Mouloud Kaçem Naït Belkacem de Tissemsilt, a-t-on appris, du directeur de cet établissement culturel. En marge de l'ouverture de la semaine culturelle touristique, Tayeb Bentouati a indiqué que cet atelier compte actuellement 20 jeunes amateurs de photographie de la wilaya. Ces jeunes bénéficient des cours théoriques et pratiques sur les techniques de la prise de photos de sites naturels et touristiques que recèle la wilaya, à l'instar du Parc national des cèdres de Theniet El Had la forêt d'Aïn Antar de Boukaïd. Un photographe professionnel assure l'encadrement de cet atelier. Cette initiative vise la formation d'une équipe d'amateurs de la photographie relevant de cet établissement culturel. Leurs oeuvres seront mises en exergue lors d'expositions prévues durant la saison culturelle 2021-2022.La création de cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme élaboré par la Maison de la culture de Tissemsilt visant à attirer et encourager les jeunes talents dans les domaines artistiques et stimuler la créativité artistique, a souligné Bentouati. La semaine culturelle touristique, initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme comprend une exposition d'art plastique et de travaux manuels de l'artiste Mohammed Khelbaz, une autre de photos dédiées aux sites touristiques de la wilaya, signée par Mohamed Berriane ainsi qu'une exposition de livres consacrés au tourisme. Un concours de la meilleure photographie de sites touristiques et historiques de la région a été également mis sur pied au profit des jeunes de la wilaya, ont indiqué les organisateurs. Une action similaire a été faite, il y a quelques jours, à l'ouet du pays. En effet, l'Association des jeunes pour l'échange touristique d'Oran a lancé l'initiative «Visite ton pays, ton avis changera», à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, coïncidant avec le 27 septembre de chaque année, a-t-on appris des organisateurs. Le monde célèbre tous les 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme. Le thème de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour cette année 2021 est: «Tourisme et croissance inclusive».