La pièce de théâtre «Tin Akken» réalisée par la jeune artiste Nacera Benyoucef, issue de l'association «Ithrane» de Takerboust (Est de Bouira), a subjugué dimanche soir au théâtre régional Ammar El Askri, le public venu nombreux assister au spectacle. La grande salle des spectacles du théâtre régional de la ville de Bouira, rouvert depuis le début du mois de Ramadhan, était presque complète dès le début du spectacle qui aborde l'attachement des populations à leur identité et leur culture, à travers le temps et les civilisations. L'actrice principale de la pièce, Nacera Benyoucef, a déployé tout son art en puisant dans le patrimoine amazigh pour transmettre son message civilisationnel et faire connaître la résistance de l'identité et culture amazighes aux changements que le monde ne cesse de connaître, au fil du temps. Le public bouiri a exprimé avec des applaudissements son appréciation du spectacle et de sa scénographie.

De son côté, le président de l'Association Ithrane de Takerboust, Nacer Terrad, a souligné l'importance de «transmettre ce legs ancestral aux générations futures». À noter que le théâtre régional Ammar El Askri a rouvert ses portes après plus de 10 ans de fermeture. «La réouverture de cette belle structure culturelle nous permettra sans doute de promouvoir nos capacités et nos talents», avait déclaré la directrice de la culture, Salima Gaoua. La réouverture de cet établissement culturel a été mise à profit pour l'organisation de la deuxième édition du festival du théâtre amateur de Bouira qui a vu la présentation de 14 pièces théâtrales et de quatre monodrames.