«Dans le but de faire de Timimoun la cité du cinéma par excellence et une plate-forme pour les producteurs de films nationaux et étrangers, le projet de construction d'une oasis cinématographique a été la première pierre angulaire pour atteindre ces objectifs», fait savoir le ministere de la Culture dans un communiqué. Et d'ajouter: « Compte tenu des textes législatifs et réglementaires en vigueur et en application de la convention- cadre de partenariat entre le ministère de la Culture et des Arts et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, et compte tenu de la volonté du ministère de la Culture et des Arts à consolider les bases d'une coopération fructueuse (..., la ministre de la Culture et des Arts, a signé une convention entre la direction de la culture et des arts de la wilaya de Timimoun et la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la même wilaya.» Il a été en outre convenu de définir le cadre de coopération et de coordination entre les deux parties, dans le domaine de la formation aux différents métiers intervenant dans l'industrie cinématographique, d'élaborer des programmes de formation avec des objectifs précis touchant aux différents métiers du cinéma, avec une période de temps déterminée La formation de commissions mixtes entre le Centre algérien de développement du cinéma et la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Timimoun afin de recenser l'ensemble des métiers liés à l'industrie et de déterminer le contenu de la formation dans chaque spécialité, ainsi que déterminer les conditions d'accès à la formation dans les différents métiers, à condition que le Centre national de développement du cinéma assure l'encadrement et la formation des composantes en mettant à disposition des spécialistes du domaine de l'audiovisuel en général et du cinéma en particulier, outre le parrainage de stagiaires après diplôme et les intégrer dans divers projets cinématographiques au niveau de Timimoun, selon les besoins et les capacités disponibles.