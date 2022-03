Dans le cadre de la participation de l'Algérie à l'événement «international Expo 2020 Dubai», l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc organise en partenariat avec «Algeria Expo 2020 Dubai» le spectacle du groupe Tikoubaouin au Jubilee stage le lundi 14 mars 2022 à 20h00. Pour rappel, l'Exposition universelle se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 aux Émirats arabes unis et aura pour thème «Connecter les esprits, construire le futur». Ce sera la 1ère exposition universelle organisée dans la région Measa (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud). Elle marquera également le 50ème anniversaire de la fondation des Emirats arabes unis (1971).Avec l'ambition d'être une plateforme de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures, l'édition 2020 promet de susciter les curiosités et de surprendre les esprits. À noter que Tikoubaouin, groupe de blues du désert, originaire de Tamanrasset et d'Adrar.En juillet 2016 le groupe sort son premier album intitulé «Dirhan (le souhait)» avec des compositions originales, chantant en targui et dialecte algérien aux mélodies et rythmes variés, pleins de chaleur, de couleurs d'Afrique et du désert. Le groupe est de retour en 2020 avec un deuxième album intitulé « Ahney, honnêteté» sorti en Algérie,France, Belgique,Suisse et Luxembourg,avec douze compositions originales, produit par le label Ostowana Music, avec un premier single disponible sur les plates-formes digitales intitulées «Tiniri- where nomads live». Tikoubaouin a fait plusieurs scènes internationales dont le festival «Orientalys» de Montréal en 2019 et la 13e édition du festival «Au fil des voix» à Paris en 2020, aussi le festival international «Imzad» à Tamanrasset aux éditions 2014,2015,2016 et 2018.Ainsi, la participation à plusieurs festivals locaux tels que le festival de la chanson amazighe à Tamanrasset,et le festival international «Tinhinane» à In Salah.Le pavillon algérien, un voyage des profondeurs de l'histoire humaine aux aspirations futures: Le pavillon algérien à l'Expo 2020 de Dubai propose à ses visiteurs un voyage qui les emmène du patrimoine culturel algérien aux aspirations futures de l'Algérie. Ce voyage commence à partir de la conception extérieure remarquable du pavillon, qui s'inspire de la vieille casbah d'Alger, classée par l'Unesco patrimoine mondial, et ce comme signe de l'enracinement historique de l'Algérie et de son dynamisme culturel. En franchissant l'entrée extérieure, le visiteur traverse d'abord une grande cour «Wast Eddar», entourée de portes sculptées et surmontées de balcons distingués par des piliers en bois, a constaté l'APS lors d'une visite au niveau du pavillon algérien. À gauche de la cour, le visiteur trouvera une galerie ornée par d'autres éléments artistiques de l'ancienne architecture de la capitale, tels les arcs et les colonnes mauresques. Cet espace ouvert a été choisi pour être le premier lieu de rencontre pour le visiteur qui se rend dans le pavillon algérien, de manière à mettre en avant l'ouverture de l'Algérien sur l'Autre, notamment que DubaI Expo 2020 a fait du vivre ensemble son principal slogan.