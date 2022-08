Le film documentaire «Thimechret Nath Yaâla», du réalisateur Mohamed Rahal, participera au Festival international du film amazigh prévu le 28 octobre prochain à Paris (France), a fait savoir à Bouira le jeune cinéaste. «En effet, mon film documentaire intitulé «Thimechrett Nath Yaâla» a été sélectionné pour la participation au Festival international du film amazigh prévu le 28 octobre prochain à Paris», a indiqué le réalisateur Mohamed Rahal à l'APS. Réalisé en 2016 et projeté en avant-première à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum de la ville, ce documentaire de 42 minutes retrace la tradition de Thimechret, de la région d'Ath Yaâla à Bouira. Le film a pour objectif de ressusciter ces traditions qui risquent de disparaître avec le temps. «Il s'agit d'un film de 42 minutes qui raconte tout le processus de Thimechret appelée également Lewziaâ dans la région d'Ath Yaâla dans la wilaya de Bouira.

Thimechret est un acte de solidarité et de partage qui représente le patrimoine matériel et immatériel de la région. Mon film porte sur plusieurs sections qui racontent en détail cette tradition ancestrale que nous voulions à travers ce film transmettre aux futures générations». indique le réalisateur. Mohamed Rahal est un jeune cinéaste et auteur de plusieurs films dont «Isswi n Koukou» (Le but de Koukou), «Ma décision», «Le combat du coeur», «Imekssa n tlufa» (Le berger des soucis). Actuellement, il s'attèlle à réaliser un autre film sous le titre «Iâdawen n Tudert» (Les ennemis de la vie).