Le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi annonce le lancement, depuis le 05 novembre 2021 du «Théâtre Hdidouane pour enfant», un nouvel espace de formation et d'apprentissage. Placé sous le slogan «La formation artistique est la base de la professionnalisation», ce dernier devra s'ancrer dans les habitudes du TNA. Selon la comédienne et metteuse en scène, Nidhal El-Djazaïri, à la tête du «Théâtre Hdidouane pour enfant», ce nouvel espace se veut «une école de formation artistique», qui a pour but de découvrir et encadrer les talents, selon un programme de formation professionnel et sous forme d'objectifs. Plusieurs professeurs se chargeront de l'encadrement des enfants; ils sont spécialisés dans différentes disciplines artistiques, à savoir l'interprétation, la chorégraphie, la musique, et l'écriture dramatique...

Le rendez-vous du vendredi dernier, avec les talents sélectionnés précédemment, devait etre une séance de prise de contact avec la présentation des formateurs et encadrants, et une occasion de prendre connaissance du programme des cours. Pour rappel, Nidhal El Djazaïri a sélectionné une bonne vingtaine d'enfants, au cours de deux auditions organisées en juin 2021 au TNA.

En outre, le «Théâtre Hdidouane pour enfant» s'inscrit pleinement dans les missions et objectifs du TNA, et atteste de l'importance accordée à la fois au public des enfants, et à l'apprentissage et la formation.

