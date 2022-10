Le livre collectif, intitulé «Zenzla, témoiganges sur le séisme d'El Asnam», est coordonné par le journaliste Ali Laï.

L'éditeur précise qu'il s'agit d'un recueil de témoignages sur le séisme ravageur qui rasa El Asnam un certain 10 octobre 1980.

Le livre est extrêmement touchant et fait revivre les instantanés de cette catastrophe naturelle par des témoins qui ont eu à la vivre directement. Il s'agit de témoins oculaires. Ce qui confère toute son authenticité à cet ouvrage.

Parmi les témoignages très touchants rapportés dans ce livre, figure celui-là: «Je suis jeté au bas du canapé comme happé par une main invisible.

La maison toute entière balance, tangue et j'arrive difficilement à me relever, jambes écartées.

Le poste de télé en face du canapé est par terre, des bibelots sont éjectés à travers la pièce! Je n'ai aucune conscience de ce qui arrive, ma seule préoccupation est de sortir de cet enfer. Je me lance dans un ultime effort vers la cour en m'accrochant au chambranle de la porte alors que des plaques de plâtre du plafond me tombent sur les épaules et la tête.

Des images vives en émotion

Le sol de la cour danse, des cris et hurlements me parviennent de la rue, je fonce dans une sorte de vertige vers la sortie.

Un couloir de quelque 5 mètres précède la porte extérieure de la maison, il tangue et je suis balancé tantôt à gauche, tantôt à droite jusqu'au seuil de la maison»

Ce témoin rapporte que tout ce manège s'est déroulé en moins de deux minutes qui me parurent une éternité. Il dit ne pas avoir saisi de quoi il s'agissait, il a cru dans un premier temps à des raids aériens ou à un crash d'avion: «J'ai imaginé plusieurs choses alors que je courrais. Je ne me suis arrêté que lorsque la secousse a cessé.

Je me rappelle que je ne suis pas revenu à la maison, le chemin m'a conduit, les pieds nus, chez des proches qui habitaient à quelques trois kilomètres de chez nous. C'est là où j'ai entendu parler de séisme, un phénomène qui m'a paru étrange.

Comment se fait-il que la terre bouge? me suis-je dit». Comme on peut le constater, à travers ce bref extrait, le livre fait revivre les émotions des personnes qui s'y expriment, vécues et ressenties lors et après la survenue de la catastrophe naturelle d'El Asnam, en octobre 1980. Tous disent que c'était une journée inoubliable et se souviennent d'une image ancrée dans leur esprit: les gens criaient de partout, certains vociféraient et leurs propos étaient incompréhensibles, on entendait les klaxons de partout.

Les gyrophares des ambulances et leurs sirènes ajoutaient à la terreur.

La maison d'édition Les presses du Chélif, a précisé que ce livre, publié pour l'instant en langue française, aura bientôt sa version en langue arabe car l'ouvrage a fait l'objet d'une traduction.

Le livre, en langue arabe, sera disponible dans quelques semaines, apprend-on.

Un second livre vient de paraitre chez la même maison d'édition, qui se bat, pour maintenir la flamme de l'espoir vivace. Il s'agit d'un roman de l'écrivain Aomar Khennouf. «Mes transhumances», est le titre de ce nouvel ouvrage qui narre, précise encore l'éditeur, le parcours singulier de l'auteur, depuis son admission à l'institut de formation en bâtiment et travaux publics de Rouiba, à son départ à la retraite, en passant par les différents postes de responsabilité qu'il a eu à assumer à un âge précoce.

Bientôt la version en langue arabe

Le livre rappelle que, recruté par une grande entreprise publique, le jeune diplômé algérois est affecté à l'intérieur du pays où il va découvrir des réalités qu'il n'a jamais soupçonnées: le tribalisme, le travail de sape de pseudo-syndicalistes qui ne pensent qu'à leur promotion sociale au détriment de l'intérêt de leur entreprise, le mépris des jeunes cadres, etc. Cependant, cette expérience ne sera pas totalement négative, bien au contraire.

Au contact de nombreux patriotes, notamment des moudjahidine de la première heure, et de cadres très compétents et d'une loyauté exemplaire envers le pays, il va assumer de lourdes responsabilités dont il s'acquittera avec brio, est-il résumé. «Le tout sur arrière-fond d'une histoire d'amour avec une gazelle du Sahara», conclut-on.