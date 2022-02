Il s'agit selon les informations rendues publiques par Farid Alilat, d'une volumineuse biographie très fouillée de l'interprète de la célèbre chanson «Vava Inouva». Sur 400 pages, Farid Allilat livre au lecteur une somme d'informations souvent inédites ainsi que de nombreux témoignages de proches de Idir dont une partie s'exprime sur ce dernier pour la première fois.

La date de la sortie du livre, qui sera édité aux Éditions Rocher est le 6 avril 2022. Concernant le tire de cette biographie qui promet d'être croustillante, Farid Allilat a expliqué:

«Idir, un Kabyle du monde est le premier et le seul titre pour ce livre, qui m'est venu à l'esprit. Il n'y en a pas eu d'autres. Je l'ai noté d'un seul trait un soir de juillet sur une feuille. Ce titre résume la vie, la musique et les engagements de Idir.

Une quarantaine de témoignages

Un artiste qui a porté et emporté la Kabylie à travers le monde».

L'auteur a précisé, en outre, qu'il a entamé la rédaction de son livre le 3 octobre 2021.

Pour écrire ce livre, l'auteur a interviewé à plusieurs reprises une quarantaine de témoins directs: «Je ne voulais pas de témoins de deuxième ou de troisième main.

Famille, proches, intimes, musiciens, chanteurs, producteurs, directeurs artistiques, amis d'enfance, de collège, de fac ou de caserne, tourneurs et paroliers.

Certains de ces témoins ne se sont jamais exprimés auparavant. Je cite notamment, son ami et musicien Tarik Aït Hamou, son premier producteur Abdelkader Khelil d'Oasis Disques avec lequel il a fait l'album Avava Inouva, son amie et productrice Valérie Michelin avec laquelle il a fait trois albums dont Identités ou encore la première femme de Idir».

Farid Alilat a d'ailleurs tenu à remercier tous ces témoins pour leur confiance et pour le temps qu'ils lui ont consacré. «J'ai découvert Idir en 1976, à l'âge de 11 ans, en écoutant ses chansons sur un tout petit transitoire noir que mon père a acheté.»

«45 ans plus tard, je pars à la découverte de Idir à travers ce livre que j'ai pris un immense plaisir à écrire», écrit Farid Alilat. Idir qui nous a quittés le 2 mai 2020, a marqué plusieurs générations de mélomanes et il n'a pas cessé de bercer ses fans jusqu'à son décès et même après car les chansons qu'il a interprétées sont devenues mythiques au fil du temps. Des titres comme Vava inouva, Sendu et d'autres encore n'ont pris aucune ride, même près d'un demi-siècle après avoir été interprétés par Idir.

Les valeurs de la pluralité

Plusieurs versions de ces chansons magiques existent. En plus de celles enregistrées en studio, il existe de nombreuses autres versions tout aussi succulentes, tirées à partir des spectacles que le regretté Idir n'a pas cessé d'animer durant toute sa vie.

Durant son parcours, Idir n'avait pas fait que chanter. Il a aussi marqué les esprits par ses sorties médiatiques au cours desquelles il plaidait ses causes dont celle ayant trait à l'identité amazighe. Idir défendait, également, les valeurs de la pluralité, de la tolérance et de l'acceptation.

Le livre de Farid Alilat sera sans aucun doute très passionnant et permettra aux lecteurs de redécouvrir leur idole.