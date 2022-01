Le Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa deuxième édition a été décerné aux lauréats mercredi à Tamanrasset, à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer 2972) et du 26e anniversaire de la création du Haut commissariat à l'amazighité (HCA). Organisée par le Haut Commissariat à l'amazighité, en coordination avec le ministère de la Culture et le wali de Tamanrasset, la cérémonie s'est déroulée à Dar El-Imzad (Tamanrasset) en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, du secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, des autorités locales et sécuritaires de la wilaya, des notables de la région et des membres des deux chambres du Parlement.

Le Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes comprend quatre catégories: «Recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh», «Recherches scientifiques, technologiques et numériques», «Linguistique» et enfin «Littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight».

Plusieurs catégories concernées

Dans la catégorie «Recherches sur le patrimoine immatériel amazigh», le jury, présidé par Youcef Necib, a décerné le premier prix à Fertouni Khaled, le deuxième à Ghilas Tewfik et le troisième à Saâoui Abdelkrim.

Dans la catégorie «Recherches scientifiques, technologiques et numériques», le Premier Prix n'a pas été décerné alors que les Deuxième et Troisièmes Prix ont été attribués respectivement à Agabi Shahrazad et Saoudi Abdessamie.

Le Premier Prix dans la catégorie «Linguistique» n'a pas été également décerné, alors que le Deuxième Prix est revenu à Touati Ramdane et le Troisième à Dehane Noureddine.

Dans la catégorie «Littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight», le jury a adjugé le Premier Prix à Maghzouchen Belkacem, le Deuxième à Maline Aïcha et le Troisième à Hamza Mohamed.

Enrichissement de la diversité culturelle

Lors de cette cérémonie, le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad a indiqué que la célébration de «cette joyeuse Fête nationale» était «un moment historique», compte tenu de l'importance qu'accorde l'Etat, et à sa tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la langue et à la culture amazighes, saluant par la même le soutien dont bénéficie le commissariat auprès de l'Institution de l'Armée nationale populaire (ANP) pour l'organisation de cette manifestation, avec l'accompagnement de la Garde républicaine, et ce dans le cadre des «liens solides entre l'institution militaire et le peuple, fort de son authenticité profondément ancrée dans l'histoire».

Il a, en outre, précisé que cette célébration «véhicule de fortes significations qui confirment que toutes les composantes complémentaires de l'identité algérienne nourrissent la cohésion nationale, et ne sauraient être négligées, étant la force invincible à laquelle recourent les Algériens face

aux différents défis et dangers qui se posent au pays».

«Constitutionnaliser tamazight et oeuvrer à sa promotion en tant qu'élément d'enrichissement de la diversité culturelle et civilisationnelle de la nation...voilà comment barrer la route aux semeurs de la discorde et nourrir le sentiment de fierté des Algériens quant à leur passé et à leur avenir», a-t-il souligné.