Une édition qui se veut spéciale pour cette année 2021: «Nous préparons donc une édition très spéciale, qui se déroulera du 8 au 11 décembre au 15ème Art (nouvelle salle de spectacle au 178 av. de St Louis, Marseille 15ème), avec au programme: atelier de musique, rencontre showcase avec Takfarinas, artiste d'envergure internationale et deux concerts (Mokhtar Tighilt, artiste local / Ymaï, chanteuse et ses musiciens en provenance de Paris et Rennes)), peut-on lire dans le communiqué de presse qui nous a été envoyé. Un événement majeur comme vous l'aurez compris est destiné à l'art et à la culture amazighes.

À noter que le festival Tamazgha est produit par «Sud Culture», une association créée par des passionnés de musique réunis autour d'un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère. Aussi, à propos de la démarche artistique du festival, nous pouvons lire encore: « Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival se déroule selon un concept d'expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands.

Rythmes nord-africains

Le festival illustre depuis sa création en 2006, une certaine volonté de rendre la culture accessible à tous, en offrant une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.». La première journée du festival sera marquée par la mise en place d'un atelier «Musique du monde et traditionnelle d'Afrique du Nord». il s'agira d'une initiation aux rythmes berbères et nord-africains, pratiques vocales, instrumentales, et improvisations. Cet atelier s'adressera aux enfants et adultes (débutants ou non). Il sera animé par Noureddine Chenoud. Le lendemain, place à une Rencontre / Showcase avec Takfarinas.

Un évènement inédit avec l'artiste, qui se tiendra à l'occasion de la sortie de son 19ème album. À l'issue de cette rencontre spéciale, intimiste, Takfarinas évoquera son lien particulier avec le public marseillais, et présentera son double album paru cet été 2021! Ce temps d'échange avec le public, sera ponctué par quelques chansons extraites de son nouvel album, qu'il interprètera en acoustique accompagné d'un percussionniste. Pour rappel, auteur, compositeur, interprète, artiste incontournable de la scène world Amazigh, Takfarinas a réussi à séduire un large public à travers le monde. Il vient de sortir son nouvel album qui se décline en deux volumes, mêlant influences Yal, pop, chaâbi algérois et création personnelle: Volume 1 «Ul-iw Tsayri» (Mon coeur c'est l'amour) & Volume 2 «Yemma» lezzayer-iw (Ma mère, l'Algérie). Dans ses chansons, il évoque l'exil, la solitude, l'amour, les femmes, l'espoir, la morale, la magie de l'art et la défense des peuples opprimés - en particulier, la cause amazighe.

La star Takfarinas

Sur le plan musical, Takfarinas a toujours porté une attention toute particulière au travail vocal et aux possibilités de son instrument, le mandole. Innovateur, il a fait ajouter à cet instrument traditionnel un deuxième manche, permettant d'en élargir considérablement les possibilités sonores, puis, pour conforter sa modernité, il a pu obtenir le tout premier mandole électroacoustique à deux manches.

Le vendredi 10 décembre, c'est autour de l'auteur, compositeur et interprète (autodidacte) Mokhtar d'enivrer le public par ses plus belles chansons. Inspiré par des artistes comme Brassens, Renaud, Djamel Allam et bien d'autres... Mokhtar Tighilt nous livre sa perception du monde avec le sérieux et l'humour qu'il convient pour parler de la société des hommes.

Enfin, le samedi 11 décembre, le festival se clôturera avec le concert de Ymaï. Née à Paris, de parents iémigrés d'origine kabyle, Ymaï, de son vrai nom Yamina, grandit dans le devoir de se socialiser, de faire

«comme les autres pour ne pas être critiqué...» et avec l'interrogation face à son appartenance. Passionnée depuis son jeune âge, Ymaï commence à chanter au côté de sa grande soeur. C'est en 2010 qu'elle intègre un cabaret itinérant «Les Passagers du Vent», en tournée en France, où elle y interprète pour la première fois des chants berbères. Elle crée en 2013, avec Florent Labodinière, ce nouveau répertoire, composé de morceaux en français et de reprises de Matoub Lounès dans une ambiance aux influences multiples. Ymaï nous conte, au travers de cet univers, le thème de l'identité dans sa diversité.

En somme, de très bons moments à passer à l'occasion de ce festival unique dans son genre qui saura faire voyager ses spectateurs dans les montagnes et contrées les plus lointaines des villages berbères. Comme un retour aux sources magiques et salvatrices, grâce à l'art de la musique.