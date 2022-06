Consacré aux musiques berbères, le festival Tamazgha qui revient à Marseille pour la dix-septième édition, du 22 au 25 juin 2022 se veut «un rendez-vous unique en son genre traversant frontières et générations...»,estiment les organisateurs dans un communiqué de presse.

Le festival Tamazgha est produit par Sud Culture, une association créée par des passionnés de musique réunis autour d'un projet de valorisation de patrimoine musical et culturel nord-africain, en particulier berbère.

«Entre mémoire des traditions et métissages actuels, le festival se déroule selon un concept d'expression partagée, mêlant professionnels et amateurs, musiciens et mélomanes, petits et grands.» nous apprend-on. Et de souligner: «Le festival illustre depuis sa création en 2006, une certaine volonté de rendre la culture accessible à tous, en offrant une programmation ambitieuse réunissant valeurs montantes et artistes confirmés.».

La première journée du festival comprendra un atelier découverte de musique du monde et traditionnelle d'Afrique du Nord. Il s'agit en fait comme il est mentionné sur le dossier de presse d'«une initiation aux rythmes berbères et nord-africains, pratiques vocales, instrumentales, et improvisations.».

Différents ateliers au menu

Cet atelier s'adresse aux enfants et adultes (débutants ou non). Le lendemain, soit le jeudi 23 juin, se tiendra un autre atelier. Ce dernier sera consacré pour sa part à l'initiation à la calligraphie berbère, l'alphabet berbère ou le tifinagh, étant une écriture millénaire, toujours vivante. Sa particularité est que les lettres ne sont pas liées entre elles.

Le signe Z de «Amazigh», reflète le symbole de l'« Homme libre».

La calligraphie est, étymologiquement, l'art de bien former les caractères d'écriture.

(Le matériel nécessaire sera fourni sur place).

Le vendredi 24 juin sera animée une conférence musicale par Nourredine Chenoud, auteur-compositeur et interprète.

La conférence portera sur les musiques berbères des années 1970. Il proposera une approche historique et analytique, en rappelant tout d'abord les origines de la musique traditionnelle berbère qui présente des styles musicaux très diversifiés.

En effet, eu début des années 1970, de nombreux artistes revendiquaient une musique plus moderne, en introduisant des instruments comme la guitare folk, acoustique, électrique, le piano...

Les musiques du monde célébrées

Un nouveau style musical naît: les formes de compositions changent, l'accompagnement de chansons accorde désormais beaucoup plus d'importance à l'harmonisation. Le samedi 25 juin, la soirée débutera par un spectacle de danse qui sera donné par Salima Iklef (Ballet Gouraya). Ce dernie, proposera une création originale, une danse traditionnelle berbère mêlée à l'esthétique de la danse contemporaine. Une approche unique et personnelle qui interpelle tous les publics. Suivra enfin, un concert avec l'artiste Takfarinas qui clôturera en apothéose sans aucun doute ce festival.

Pour clôturer cette 17ème édition, l'artiste Takfarinas illuminera le Théâtre de la Sucrière, avec son nouveau spectacle, accompagné par son excellente équipe de musiciens!

La voix et le mandole de Takfarinas seront sublimés par une magnifique et subtile orchestration composée d'une grande variété de timbres: cordes, cuivres, claviers, batterie et percussions!

Pour rappel, auteur, compositeur, interprète, artiste incontournable de la scène world amazighe, Takfarinas a réussi à séduire un large public à travers le monde. Son nouvel album sorti il y a quelques mois, se décline en deux volumes, mêlant influences Yal, pop, chaâbi et création personnelle: Volume 1 «Ul-iw Tsayri» (Mon coeur c'est l'amour) & Volume 2 «Yemma» lezzayer-iw (Ma mère, l'Algérie).