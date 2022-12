Les pièces théâtrales «Tafadhali Ya anissa» et «Mille-Feuilles», en course pour la «Grappe d'Or» qui couronnera la 13e édition du Festival du théâtre comique, ont été présentées mardi soir, au troisième jour de cette manifestation.

Les comédiens de la coopérative «El-Anis» de Sétif, qui ont interprété la pièce «Tafadhali Ya Anissa», et de la coopérative culturelle «Fen Wa teknolojia» de la ville de Rouiba (Alger) qui ont présenté la pièce «Mille-Feuilles», ont réalisé une prestation de grande qualité artistique qui a fait vibrer la salle de spectacle de la Maison de la culture «Hassan-El-Hassani», a-t-on relevé.

Les thèmes choisis, à savoir l'émigration clandestine pour la première pièce théâtrale et le manque d'égards vis-à-vis des artistes pour la seconde pièce, ont donné de la consistance aux spectacles offerts et parvenus, grâce aux prouesses artistiques des comédiens, à créer une symbiose entre le public et ces derniers.

Troisième pièce en compétition pour la «Grappe d'or», «Tafadhali Ya anissa», mise en scène par Lamri Kaouane, interprétée par le duo de choc Billal Kerache et Aya Kherfi, aborde dans le rire et la dérision la rencontre fortuite entre une candidate à l'émigration clandestine et un passeur. Leur relation va évoluer au fil des heures, pour aboutir à un projet de mariage.

Un thème d'actualité qui n'a pas laissé le public insensible face à l'histoire de ces deux personnes contraintes, l'une à renoncer à quitter clandestinement son pays, l'autre à s'éloigner d'une activité illégale qui lui procurait un gain considérable.

«Mille-Feuilles», une adaptation de l'oeuvre «Ech-charite» de Abdelazziz Masmoudi et mise en scène par Seif-Eddine Bendar, raconte l'histoire d'un jeune plasticien victime d'exclusion et de marginalisation, qui tente, malgré l'environnement hostile qui l'entoure, de lutter contre ces pratiques au moyen de cet art, en se distinguant par ces oeuvres et la qualité de son travail.

Ce coup de projecteur sur les conditions socio-professionnelles des artistes, a été brillamment interprété par les comédiens Tewfik Rabhi, Slimane Driss et Seif-Eddine Bendar, au regard, d'une part, de la réaction du public présent qui réagissait soit en applaudissant soit par le rire et d'autre part, de l'accueil réservé au réalisateur de cette pièce théâtrale.

La 13e édition du Festival national de théâtre comique, dédiée au défunt comédien Sirat Boumediène, se poursuivra jusqu'au 8 décembre courant. Six pièces théâtrales sont en compétition pour décrocher la «Grappe d'or», en l'occurrence «Bentoura Spécial» (Peinture spéciale), produite par la coopérative culturelle «Tahetika» de la ville d'El-Eulma, «Mikanizma» de l'association Chabab El-Moustakbel» de Mascara, et «Tafadhali ya Anissa» (après vous mademoiselle), une pièce réalisée par la coopérative culturelle «El-Aniss «de Setif. Il s'agit également des pièces «Mille-Feuilles», de la coopérative «Fen wa technologia», de la ville de Rouiba (Alger), «Felouka» de l'association «Es-Sarkha» de Skikda et, enfin, la pièce théâtrale «Deltonia» (les Daltoniens), de l'association «Ibdaâte Ech-chabab El-hor» de la ville d'Oran.