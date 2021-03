Un symposium de trois jours intitulé «Les Stratégies nationales et internationales dans les gestions des théâtres», se tient depuis, hier, 27 mars et ce, jusqu'au 29 mars 2021, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi.

Par ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale du Théâtre, et en hommage à l'icône du théâtre, la regrettée Kelthoum, une représentation théâtrale de la pièce «Memory-Kelthoum», produite par la coopérative artistique du théâtre «Port-Saïd» (avec le soutien du TNA), mise en scène par Tounès Ait-Ali, et écrite par Djamila Mustapha-Zeggai, figurait également au programme du TNA, samedi dernier, où elle s'est tenue à la salle Mustapha-Kateb.

Une comédie noire sur la grande comédienne Kelthoum et son choix de se retirer de la scène artistique. D'une durée de 60 mn, le spectacle restitue des moments difficiles dans la vie de Kelthoum et sa décision de se retirer de la scène artistique après une longue et brillante carrière, choisissant de s'isoler et de ne plus communiquer avec le monde extérieur. Refusant de répondre au courrier qui lui était quotidiennement adressé par des professionnels du cinéma et du théâtre porteurs de projets, des amis ou des fans, Kelthoum, brillamment rendue par la jeune Yousra Daïkha, se retrouve contrainte d'affronter les démons d'un passé qui n'aura pas été clément envers elle. Marquée par le conservatisme ambiant d'une époque où la femme n'avait de place qu'à la maison, Kelthoum résiste à l'adversité et se résout à suivre sa voie d'artiste qui lui vaudra d'être renvoyée de la maison, car elle a «enfreint les règles de bonne conduite». Pour la ramener à la vie, «Nounou», son fidèle serviteur, incarné par le jeune Chabane Mohamed Aziz, prétexte de tenir un journal dans lequel il consigne tous les beaux souvenirs de la grande comédienne et actrice juste pour l'inciter à les revivre et les raconter. Kelthoum elle, vivant dans ses tourments, sait qu'elle se fait violence en décidant de se retirer du monde artistique et familial, sans doute, une manière pour elle de sanctionner ses détracteurs. Ce choix de vie loin des projecteurs de la célébrité, n'aura pas été sans effet sur elle, car au fil du temps, elle deviendra arrogante et agressive, demandant chaque fois à son domestique de lui ramener son parapluie pour s'abriter des lueurs du soleil du jour et de la lune le soir. Pourtant, les souvenirs sont bien là et Kelthoum évoquera avec regret son passé glorieux de comedienne et d'actrice avec des artistes de renom, à l'instar, entre autres, de Abderrahmane Rais, Allal El Mohib, Mahieddine Bachtarzi, Mustapha Kateb, Alloula, Azeddine Medjoubi et Lakhdar Hamina avec qui elle est montée sur les marches du Festival de Cannes en 1975. Des extraits musicaux d'oeuvres du patrimoine, interprétés par Lili Boniche, Matoub Lounès, ainsi que d'autres issus du terroir chaoui, agrémentent les atmosphères lugubres de «Memory Kelthoum», un spectacle qui restitue une partie du vécu de la grande Kelthoum, Aïcha Adjouri de son vrai nom, décédée en 2016 à l'âge de 94 ans.