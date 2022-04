À force de persévérance et de travail, le groupe a réussi a sortir son premier album, le premier avril dernier. Ils en parlent sur leur page officielle sur les réseaux: «Nous avons appelé notre album Hamghart, un titre qui raconte le désarroi d'une société qui a du mal à comprendre son malaise. Dans la tradition des Aurès, quand les choses vont mal on fait appelle à Hamghart, terme berbère multisens, qui signifie la vieille, l'ancienne, la mère, la terre, l'origine, la sagesse, l'histoire. Hamghart répond à nos questions, elle nous éclaire et nous apporte des explications, elle nous guide sur les chemins de l'avenir». Se voulant «anticonformiste» et se jouant avec les codes de la musique, Iwal se plait à perpétuer la culture musicale du patrimoine chaoui tout en s'ouvrant à l'international. Ses valeurs et principes basés sur «l'humanisme», le duo qui a su s'agrandir, entouré qu'il est aujourd'hui de musiciens et de choristes issus de Batna, a réussi le pari de réaliser un album riche, subtilement influencé par Markunda «la mère spirituelle des Aures», affirme Nesrine. En effet, cet album se veut un hommage à cette femme, à travers, notamment la reprise de son titre «H'med» que le public a baptisé «Chacha».

Un autre hommage est rendu à Messaoud Nedjahi, un grand poète et ami du groupe qui est décédé l'année dernière. Iwal a repris, en effet, quatre de ses chansons, à savoir Achal, Usman, Yudan et Azri-n-Tiswanin.

Composé de 16 titres, enregistrés dans les conditions du «live», cet album comprend aussi des chansons co-écrites avec Abdellah Messarhi, «le poète du village» estime Iwal. Ces titres sont Mqidech & Tcumana, Jimy D Hamma et Ameqsus. «Ali Athmani alias «Ali Kahina» nous a autorisé à reprendre une de ses chansons intitulée Ur Nuci U Nezzenz» fait savoir le groupe. Avant, il y avait le groupe les Berbères puis Ithren. Aujourdhui, il y a Iwal!

Un groupe qui allie avec intelligence et harmonie, tradition et modernité tout en étant ouvert sur le monde, tout en encourageant en outre, la nouvelle génération en promouvant les jeunes talents. Pas avide d'encouragement, Iwal soutient en effet les jeunes artistes dans tous les domaines. Mêlant des instruments traditionnels comme la «gasba», le «bendir», à la guitare et la batterie entres autres, Iwal a su cuisiner une belle musique à son image. Une belle âme d'artiste, pure et raffinée à la fois.

La musique de Iwal ne souffre d'aucune case, chaoui folk, mélangé à du rock ou du regagge, Iwal est un melting pot de sonorités nord-africaines et bien plus que ça. Un héritage séculaire que le groupe entretient et aspire à le sauvegarder jalousement tout en l'offrant en partage à son public, généreusement vôtre! Ã noter que l'album est disponible sur Spotify, Deezer etc. Rendez-vous aussi sur la page facebook du groupe pour tout savoir.

À écouter sans modération!