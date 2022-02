L'artiste succède à Jean-Louis Aubert lors de la 36e cérémonie en 2021. C'est décidément l'année de Stromae. Il sera le président d'honneur des Victoires de la musique 2022, ont annoncé ce mercredi dernier, les organisateurs de la cérémonie et sa maison de disques.

L'artiste belge, qui sortira «Multitude» le 4 mars, succède ainsi à Jean-Louis Aubert. Il avait créé l'événement dans le journal de 20 heures de TF1 début janvier en dévoilant «L'enfer».

Ce nouveau titre de son futur album parle sans détour de «pensées suicidaires», alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. La cérémonie des 37e Victoires de la musique se déroulera le 11 février à La Seine Musicale, en région parisienne, et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10. OrelSan et Clara Luciani sont les grands favoris, nommés dans quatre catégories chacun: artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle.

Ces deux artistes phares sont talonnés par Juliette Armanet et Feu! Chatterton cités respectivement dans trois catégories. Mais OrelSan apparaît comme l'incontournable de la charnière fin 2021/début 2022, surfant sur un succès public et critique. «Civilisation» sorti en novembre (le même jour que le blockbuster 30 de la Britannique Adele), est l'album le plus vendu en France en 2021 (plus de 335.000 copies), d'après le classement du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep). OrelSan fera-t-il mieux qu'en 2018, quand il avait remporté trois Victoires au cours de la même cérémonie? L'artiste fait en tout cas mentir les titres de ses albums précédents «Perdu d'avance» (2009) et «La fête est finie» (2017), touchant un large public, bien au-delà du cercle du rap.