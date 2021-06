Le réalisateur de 74 ans n'a, cependant, pas précisé s'il passera derrière la caméra pour les films en question. Le géant du streaming s'associe à un géant de Hollywood. Steven Spielberg a annoncé dans un communiqué que sa société Amblin Partners a signé un contrat avec Netflix pour produire, sur plusieurs années, plusieurs films par an. On ignore pour le moment si le cinéaste, âgé de 74 ans, passera derrière la caméra pour certains des longs-métrages en question, mais sa présence au premier plan lors de la signature de ce contrat rend sa participation implicite. D'après les termes, présentés par Variety, «au moins deux films par an» devraient être produits. «Chez Amblin, la narration sera toujours au centre de tout ce que nous faisons, et à la minute où Ted (Sarandos, co-PD-G de Netflix) et moi avons commencé à discuter d'un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et de toucher le public de nouvelles façons. Cette nouvelle avenue pour nos films, parallèlement aux histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement épanouissante pour moi puisque nous nous y lançons avec Ted, et je suis impatient de commencer avec lui, Scott (Stuber, co-P-DG de Netflix) et toute l'équipe de Netflix», a déclaré le réalisateur d'E.T., Les Aventuriers de l'Arche perdue, et Rencontres du troisième type. Ce n'est pas la première fois qu'Amblin et Netflix collaborent, puisque la société de production de Steven Spielberg a produit Les 7 de Chicago, vendu par la Paramount au service de streaming l'année dernière. Si ce contrat est peut-être annonciateur d'un changement majeur à Hollywood, il ne signifie pas pour autant qu'Amblin change de stratégie du jour au lendemain. Steven Spielberg et ses associés continueront à travailler étroitement avec Universal, leur partenaire de production de longue date, qui financera probablement son prochain film, une comédie dramatique semi-autobiographique avec Seth Rogen et Michelle Williams. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une victoire pour Ted Sarandos, le patron du contenu de Netflix, qui cherchait à conclure un partenariat avec Amblin depuis des années.