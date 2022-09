L'Institut français d'Algérie à Alger (centre-ville) accueille le jeudi 13 octobre de 19h30 à 20h30, un spectacle de danse contemporaine «Vera, ce que nous ne voyons pas» de la Compagnie Hallet Eghayan. Imaginer, faire voir par les mots et les corps, divaguer dans les confins des galaxies à la lumière des enjeux contemporains pour l'art, pour la science et pour la société; telle est la quête à laquelle ont voulu s'atteler les artistes pour ce spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la science. Une création entre arts et sciences, entre danse, théâtre et cosmologie présentée par Charlotte Philippe, Margot Bain et le comédien Gabriel Perez, imaginée avec la complicité scientifique de Sandrine Schlögel (Cosmologiste, membre de l'association PhiloCité). Le spectacle «Vera, ce que nous ne voyons pas» est né en effet, du souhait de la Compagnie Hallet Eghayan de mettre en place une ligne artistique autour de la thématique «Les femmes de science». Cette forme hybride - danse et théâtre - s'est construite autour de la vie et l'oeuvre de la cosmologiste Vera C. Rubin. Comment une femme, dans un monde marqué par les hommes, réussit à pénétrer dans l'institution de manière officielle, mais aussi à révéler l'hypothèse de la matière noire? À noter que la chorégrpahie est signée Hallet Michel, chorégraphe. Le spectacle comprend le comédien Perez Gabriel et la danseuse Philippe Charlotte. Pour assister au spectacle il vous suffit de réserver à l'adresse.