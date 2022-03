Le programme d'animation culturelle au Sila a atteint sa vitesse de croisière dimanche avec la multiplication des conférences et des tables rondes. Une diversité thématique remarquable a caractérisé ces rencontres.

Parmi ces dernières, il y a eu, dimanche, un riche témoignage et un débat concernant la solidarité du peuple italien avec la Révolution nationale surtout en ce qui concerne la dénonciation de la torture pratiquée par le colonialisme français.

Le chercheur et également auteur italien Andrea Brazzoduro, invité au Sila, a affirmé que le peuple italien a soutenu la cause algérienne. Il en veut pour preuve la campagne de dénonciation de la torture initiée quatre années après le déclenchement de la guerre d'Indépendance par le journal L'Unita. C'était suite à l'incarcération du journaliste Henri Alleg, auteur du célèbre livre «La question», dénonçant également la torture du colonialisme français.

La campagne du journal suscité visait à exiger que soit relâché Henri Alleg. Ce dernier, pour rappel, a été arrêté par l'administration coloniale en 1956. Cette dernière lui reprochait d'avoir soutenu la cause nationale.

L'orateur a rappelé que des militants italiens, parmi lesquels des étudiants et des ouvriers, ont soutenu Henri Alleg. En soutenant Henri Alleg, c'est la révolution algérienne qui a été soutenue, a encore indiqué l'intervenant.

L'orateur a conclu en révélant que le film-culte «La bataille d'Alger» réalisé par l'italien Gillo Pontecorvo a marqué les Italiens dès sa sortie.

Auteur du livre «L'Algérie au Maghreb, la guerre de libération et l'unité régionale», l'écrivain Caterina Roggero, a rappelé que dans son livre, il est question d'un médecin italien, Silvio Pampiglione, qui a exercé en Algérie après le recouvrement de la souveraineté nationale.

Le concerné a collecté des récits poignants et émouvants d'Algériens victimes de tortures barbares exercées par l'armée coloniale.