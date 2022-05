Le mois de Ramadhan 2022 a été particulièrement animé cette année, jurant avec les deux dernières années maudites qui furent marquées par la pandémie du Coronavirus. Outre les concerts toust azimuts où se sont produits moult artistes algériens un peu partout dans la capitale, notamment les amoureux de jeu vidéo et autres gaming avaient rendez-vous cette année avec l'événement tant attendu, «Le Ramadan Gaming», organisé par Esportdz, en partenariat avec Laser Strike dz. Tous les gamers de la région d'Alger, ainsi que les Champions nationaux de Street Fighter et League of Legends se sont retrouvé le 29 avril dernier, après le ftour, à Cheraga, pour un ultime combat en vue de connaître enfin les meilleurs de la saison. Ces compétitions ont eu lieu en outre entre le 21 et la fin du mois d'avril. Tous les gamers d'Alger et sa région ainsi que les amateurs de jeux vidéo étaient, pour rappel, invités à venir participer à deux compétitions organisées pendant l'événement sur les jeux Street Fighter V (PlayStation 4) et League of Legends (PC). Les participants étaient invités, dans une ambiance bon enfant, à venir tenter leur chance pendant l'événement et gagner différents cadeaux dont des ordinateurs portables, des casques audio, des sacs à dos et d'autres dotations. D'autres animations figuraient au programme, tels que le laser game, le baby foot, le billard, ainsi que des espaces VR et LAN accessibles à tous. Yacine Tahari, représentant de Esportdz nous a déclare que «Le mois sacré du Ramadhan est la période préférée de tous les gamers algériens! Beaucoup attendaient cette période pour faire des titres qu'ils ont gardés pour cette occasion afin de passer le temps et d'oublier le jeûne. Nous nous sommes rapprochés du Laser Strike DZ, espace dédié aux gamers dans la région de l'ouest d'Alger, afin de proposer aux fans de jeux vidéo et aux familles un endroit pour se retrouver avec leurs amis pendant le mois de Ramadhan....». Et d'ajouter: ««Nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes durant ce mois sacré de Ramadhan pour participer aux différentes animations et compétitions sports électroniques. Nous n'avons eu que des échos positifs et cela fait chaud au coeur de voir la communauté algérienne toujours au rendez-vous. L'engouement est réel et cela nous motive d'autant plus pour les prochaines rencontres que nous prévoyons d'organiser durant l'année 2022.». Comme attendu par les organisateurs, ils ont été nombreux à venir participer à l'événement Ramadan Gming. Les activités bien riches et diverses,les jeux vidéo mais aussi, réalité virtuelle, domino, jeux de société, concerts ainsi que de nombreuses autres activités qui ont été mises en place pendant les longues soirées festives du mois de Ramadhan. Côté sports électroniques, près d'une centaine de participants ont répondu présents pour tenter leur chance sur des compétitions Street Fighter V et League of Legends. Les compétitions ont vu aussi la présence de Champions algériens comme KX Khiro, double champion actuel du continent Afrique sur le jeu de sports de combat Street Fighter V. À noter que le mois de Ramadhan a permis ainsi de lancer la saison 2022 des rencontres organisées par Esportdz avec différentes rencontres compétitives et de loisirs à venir dans les prochaines semaines. À commencer par le championnat Dzair Battle, dédié aux sports de combat et sports classiques, qui entame sa 7ème édition annuelle en 2022. Pour plus d'informations, il vous suffit de consulter les points de présence Esportdz sur les réseaux sociaux (Facebook en premier lieu). Il est bon de souligner qu'Esportdz existe depuis 2016. Il s'agit d'une organisation indépendante pour le développement et la démocratisation des sports électroniques en Algérie. L'objectif de l'organisation est de développer la pratique des sports électroniques en Algérie. L'organisation est dédiée à la mise en place de compétitions dans des disciplines classées en trois catégories: les shooters compétitifs, les jeux de stratégie ainsi que jeux de sports classiques et sports de combats virtuels. Parmi les disciplines développées par Esportdz en Algérie, figurent des titres tels que Valorant, Rainbow Six Siege, Csgo, Fortnite, Free Fire, Pubg, League of Legends, Street Fighter, Tekken ou eFootball. Ce sport sur le jeu vidéo est en passe de devenir une vértiable culture sociétale bien ancrée dans les habitudes des Algériens. Pour preuve, il en résulte de nombreux champions qui sont reconnus dans le monde entier!