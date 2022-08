Le long métrage de fiction «Soula» du réalisateur algérien Salah Issaâd a remporté récemment trois Prix dont celui du meilleur film au 26e Avanca Film Festival qui s'est tenu au Portugal jusqu'au

31 juillet dernier, annone l'équipe du film. «Soula» a remporté le Prix du meilleur film, celui de la meilleure cinématographie/photographie, attribué au directeur de la photographie, Arthur Fanget, et le prix IFFS (de la Fédération internationale des films de société).

Les rôles principaux de ce long métrage ont été campés par Soula Bahri, Idir BenaÎbouche et Franck Yvrai. Le scénario du film écrit par le réalisateur Salah Issaâ et Soula Bahri, est inspiré de l'histoire personnelle de l'actrice.

«Soula» qui a été projeté en avant-première mondiale au festival international du film de la mer Rouge à Djeddah en Arabie saoudite en 2021, relate en 93 mn l'histoire dramatique d'une jeune mère célibataire, chassée du domicile familiale, avec son enfant en bas âge, et rejetée par ses parents.

Le film a été projeté à Alger en mars dernier et a participé récemment à de nombreux festivals où il a été primé en Suède, en Jordanie, ou encore au Liban.