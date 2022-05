«Halim El Raâd», premier long métrage algérien évoquant les troubles du spectre autistique, est en projection dans les salles algéroises et ce, du 15 au 18 mai 2022.

Le film produit par Mycène productions et réalisé par Mohamed Ben Abdellah évoque le destin de Halim, un homme autiste en Algérie. Il passe toute sa vie en incompris et est maltraité à cause de sa différence. Différence que ni lui, ni ses proches, n'arrivent à nommer.

Les salles Sahel (Chéraga), Ibn Khaldoun (Alger-Centre), Ibn Zeydoun et Cosmos (Riadh El Feth) projetteront le film ces quatre prochains jours, avant de prolonger pour d'autres semaines d'exploitation.

Une séance par jour et par salle est pour l'instant proposée au public.

Comptez 600 DA pour votre ticket, à acheter directement sur place.

Pour en savoir plus, voici donc les horraires de la sortie algérienne de ce tres beau film:

Salle Sahel: Dimanche 15 mai à 18h, le lundi 16 mai à 13h et le mercredi 18 mai à 13h

Salle Ibn Khaldoun: dimanche 15 mai à 19h, mardi 17 mai à 15h30 et mercredi 18 mai à 15h30

Salle Cosmos: dimanche 15 mai à 17h30, mardi 14 mai à 19h

Salle Ibn Zeydoun: dimanche 15 mai à 13h, mardi 17 mai à 18h30