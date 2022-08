Dans le cadre des activités culturelles et artistiques de l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, le complexe culturel Laadi Flici - théâtre de verdure, accueillera ce dimanche 14 aout 2022 à partir du 21h30, un cocktail musical de variétés, animé par deux célèbres artistes de la chanson algérienne et kabyle qui sont cheb Anouar et Hassiba Amrouche. Deux artistes au long cours qui continuent à mettre de l'ambiance là où ils passent et faire monter les décibels au grand bonheur des mélomanes et des estivants.