Un concours local de «la meilleure recherche sur le patrimoine immatériel en Algérie» vient d'être lancé par l'antenne de Skikda de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (Ogebc), a fait savoir le directeur de cette antenne. Ce concours organisé en coordination avec la direction de wilaya de la culture et des arts s'inscrit dans le cadre du programme de célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) sous le slogan «notre patrimoine immatériel, identité et authenticité», a indiqué à l'APS Khatim Benbouzid. Le concours est ouvert à la catégorie d'âge de 15 à 20 ans et vise à mettre en exergue et préserver les traditions sociales, notamment celles menacées de disparition, a ajouté Benbouzid qui a souligné que le concours ne fixe pas la nature de la recherche qui peut être un texte ou sous forme audio-visuelle. Le dernier délai pour accepter les candidatures est fixé au 15 mai prochain et les résultats seront annoncés le 18 du même mois lors de la clôture de la célébration de la manifestation du mois du patrimoine, selon le même cadre qui a ajouté que les participants peuvent déposer leurs oeuvres au siège de l'Ogebc ou à la direction de la culture et degebcs arts. Un jury composé d'universitaires et cadres de la direction de la culture et des arts départagera les participants et les deux meilleures oeuvres bénéficieront d'un voyage touristique dont la destination n'a pas été encore désignée, a ajouté le responsable local de l'Ogebc.