Les adeptes du 4ème art renoueront à partir de mardi prochain avec les Journées nationales du théâtre de la ville de Skikda, dans leur 23ème édition, après une éclipse qui a duré huit ans, a fait savoir l'association «festival de théâtre», organisatrice de ces journées. Dans une conférence de presse, animée à la bibliothèque communale Khelifa-Derradji de la ville, le président de l'association, Abdelmalek Benkhelef, a précisé que cette édition qui se poursuivra jusqu'au 27 mars courant sous le slogan «Oua Sanastamir» (Et nous continuerons) verra la présentation de sept spectacles au niveau de la Maison de la culture Mohamed- Serradj. L'ouverture donnera lieu à la tenue d'une exposition sur les activités de l'association à la Maison de la culture et la présentation de la pièce «Quand les chiens dansent» de l'association Errissala de théâtre de la commune de Metarfa (M'sila). Seront également présentées durant la manifestation les pièces «Rik El Ma» de l'association Numidia de Bordj Bou Arréridj, «El Khich oua El Khiacha» de l'association Kitar El Fen d'Oran, «Hak Hak» du théâtre régional de Skikda, «Ham galou» de l'association Arlequin d'El Eulma (Sétif), «Le clown» de l'association El Manara de Corso (Boumerdès) et «Le puits» de l'association «Woujouh El Mesrah» de Blida. Cette édition ne comporte ni caractère compétitif ni récompenses, en raison de l'insuffisance du financement, mais les spectacles seront suivis de débats, a ajouté le président de l'association. Benkhelef a évoqué durant la conférence, l'histoire de ces journées dont la première édition remonte à 1983, considérant que cette manifestation constituait l'une des plus importantes manifestations culturelles locales et nationales et représentait «un véritable laboratoire pour les troupes qui se bousculaient pour y participer». Il a souligné, dans ce contexte, que cette manifestation théâtrale a été suspendue en 1998 à sa 13ème édition avant de reprendre en 2006 pour s'arrêter de nouveau en 2014 à la 22ème édition à cause de difficultés financières. Cette 23ème édition des Journées nationales de théâtre de Skikda est organisée avec le soutien du Fonds de développement des arts et des lettres du ministère de la Culture et des Arts sous l'égide de la direction de wilaya de la culture et des arts et avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, du théâtre régional de Skikda, de l'Assemblée populaire de la commune de Skikda, de l'Office des établissements de jeunes, de la bibliothèque communale Khelifi-Derradji et l'association de wilaya d'organisation des manifestations culturelles et artistiques.