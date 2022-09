La manifestation «Semaine du film révolutionnaire», organisée dans le cadre du programme annuel du soixantenaire de l'Indépendance, se tient actuellement et ce, depuis mercredi dernier au cinéma «Es-Saâada» de Mascara. Cette manifestation est organisée par la direction locale de la culture et des arts, en coordination avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel relevant du ministère du secteur. À noter que la journée d'inauguration a été marquée par la projection du film «Zabana» du réalisateur Saïd Ould Khelifa, qui a drainé un public nombreux. Le programme de cet événement culturel comprend la présentation d'une série de films révolutionnaires tels que «Colonel Lotfi» et «Krim Belkacem» d'Ahmed Rachedi et «La bataille d'Alger» du réalisateur italien Gillo Pontecorvo. Après le visionnage de chaque film, un débat est animé par les cadres de la direction de la culture et des arts, accompagnés par les adhérents de plusieurs associations culturelles, des cinéphiles, durant lequel sont mis en valeur les significations et les enseignements contenus dans chaque film. Une exposition des affiches des films révolutionnaires projetés est visible dans le hall du cinéma Es-Saâada, en marge de cette manifestation.