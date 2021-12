C'est une perte immense pour la chanson et la culture algériennes. La nouvelle de la disparition de Seloua, jeudi dernier, a été accueillie de la même manière dans les quatre coins du pays: une immense tristesse a été exprimée par des fans de tous les horizons car Seloua a été une chanteuse qui a réussi à toucher les mélomanes de toutes les régions du pays quels que soient leurs spécificités culturelles et leurs penchants musicaux.

Le summum de la gloire

En effet, sa voix exceptionnelle et d'une beauté rare ne pouvait aucunement laisser indifférents les amoureux de la chanson. Seloua est l'une des meilleures voix féminines algériennes, toutes générations confondues. Son vrai nom est Fettouma Lemitti. Mais à l'époque, chanter était encore tabou, même pour les hommes, c'est ce qui a poussé Seloua à se nommer ainsi sur scène et dans sa vie artistique et cela, en suivant les pas de pas mal d'autres femmes de culture y compris des femmes de lettres à l'instar de Assia Djebar. Saloua a connu le summum de la gloire dans les années 70 et 80. Tout comme pas mal d'autres chanteuses algériennes célèbres, Seloua avait fait ses premiers pas devant le micro de la radio. C'était au début des années cinquante. Elle y anima une émission enfantine. Une fois en France, sa rencontre avec le grand compositeur Lamraoui Missoum fut décisive pour son avenir d'artiste. «Lala amina», titre de son premier album a été enregistré en 1962. Ce premier produit a été classé immédiatement après sa sortie, troisième des ventes de la célèbre maison de disques Pathé Marconi. La voix magique et ensorcelante de Seloua et le timbre tout particulier qu'elle imprimait à ses interprétations ne pouvaient qu'envoûter ses nouveaux fans, qui le resteront d'ailleurs jusqu'au bout.

Une des plus belles voix féminines

Mais Seloua ne s'arrêta pas là puisqu'elle continua à persévérer mais aussi et surtou.t à se perfectionner au fil des années et de l'expérience accumulée. Sa collaboration avec le géant de la composition musicale Mahboub Bati a également été d'un immense apport pour Seloua. Tout comme d'ailleurs le travail avec Boudjemia Merzak qui devint son époux. En plus du style folklorique algérois, Seloua, en digne héritière de l'immortelle Fadhila Dziria, a également excellé dans le style Haouzi.

Compte tenu du fait qu'elle s'est imposée très tôt parmi les meilleures voix féminines algériennes, Seloua a été propulsé au-devant de la scène. Elle a même animé, avec le célèbre Maâti Bachir, la célèbre émission Alhan wa chabab. En plus de la chanson, Seloua a également campé de nombreux rôles dans des films algériens dont le premier et l'un des plus connus est «Hassan taxi» de Slim Riadh. Dans ce film, sorti en 1972, Seloua a fait preuve de grandes performances dans le domaine du cinéma puisqu'elle est parvenue, avec brio pour une première expérience, l'un des premiers rôles aux côtés des géants Rouiched, Sid Ali Kouiret et Ouardia.