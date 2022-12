Seize oeuvres théâtrales de 15 théâtres régionaux, en plus du Théâtre national algérien (TNA), ont été sélectionnées pour bénéficier de l'aide publique dans le cadre du programme culturel et artistique lancé par le ministère de la Culture et des Arts pour la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué du ministère. La commission chargée de la lecture et de la sélection des projets théâtraux, musicaux et lyriques a «reçu, le 8 septembre 2022, les 51 oeuvres théâtrales conformes aux thèmes et aux conditions du concours, déposées auprès de la direction du développement et de la promotion des arts au ministère de la Culture et des Arts par 21 théâtres régionaux en plus du TNA», a précisé le communiqué. «Les membres de la commission se sont réunis et, après accord unanime des membres sur les éléments d'évaluation des oeuvres et leur conformité dans la forme et le fond, ont commencé l'examen de ces oeuvres au cas par cas sur une période de plus de 45 jours, pour ensuite sélectionner 16 oeuvres de 15 théâtres régionaux, en plus du TNA», poursuit le communiqué. Les oeuvres sélectionnées bénéficieront d'une aide publique d'une valeur globale de 96.000.000 DA. Parmi les oeuvres théâtrales retenues, figurent «El Mouhtached», (centre de détention) du théâtre régional de Souk-Ahras, «Lalla Fatima N'Soumer» du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou, «Le cadavre encerclé» du théâtre régional de Sidi Bel Abbès, ainsi que «La fin d'hier (Le passé revient)» du théâtre régional de Batna et le «Cèdre» du théâtre régional Bachir Zehaf de Mascara, en plus du «Sous le siège» du théâtre régional de Skikda et «Kahwat Al-Guelmi», du TNA Mahieddine Bachtarzi. Le 3 août 2022, le ministère de la Culture et des Arts a ouvert la voie au TNA et aux théâtres régionaux pour nominer la candidature des oeuvres théâtrales éligibles à l'aide publique selon les conditions préalablement annoncées dans le cadre de son programme culturel et artistique élaboré pour commémorer le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.