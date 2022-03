La scène du Centre culturel algérien à Paris accueillera deux soirées, les 25 et 26 mars, animées par Samir Toumi, l'une des grandes figures du patrimoine musical algérien.

Samir Toumi interprète brillamment l'ensemble des facettes du patrimoine musical algérien depuis au moins trois décennies. Ingénieur agronome de formation, il apprend d'une façon très appliquée les canons de la musique citadine et ses arcanes au sein de la prestigieuse association El Djazaïriya El Mossilia, sous la houlette de maîtres avérés à l'image des Cheikh Ahmed Serri, Youcef Ouznadji et Farid Bensersa, entre autres, qui le suivent et l'encadrent très attentivement. Musicien à la mandoline d'abord et le violon ensuite, Samir Toumi s'avère un excellent défenseur du patrimoine populaire national en fixant une grande partie de son contenu dans des albums et des coffrets témoignant ainsi de la grandeur et de l'excellence de créativité séculaire de nos ancêtres.