Le Salon du patrimoine traditionnel «Yennayer», Nouvel An amazigh, s'est ouvert, mardi, à la Maison de la culture «Aïssa Messaoudi» d'Aïn-Témouchent, avec la participation de 45 artisans et associations culturelles et artistiques. Cette manifestation culturelle, dont l'ouverture a été présidée par le wali d'Aïn-Témouchent, M'hamed Moumene dans le cadre des célébration de la nouvelle année amazighe 2972, se distingue par la variété des produits d'artisanat exposés, notamment l'habit et les bijoux traditionnels et les plats populaires en relation étroite avec l'héritage populaire et les traditions propres à cette fête.

L'Association de wilaya de l'art culturel et traditionnel participe avec une cérémonie traditionnelle du patrimoine local, qui donne une image vivante des coutumes et traditions héritées par les familles témouchentoises dans la célébration du Nouvel An amazigh et les divers plats préparés à la même occasion, notamment «Cherchem» et «Rogag» qui ont une présence remarquée dans cette célébration, comme l'a souligné la présidente d'association, Zohra Bouakline.

Les familles témouchentoises préservent encore jalousement ce patrimoine à l'occasion de «Yennayer», qui se termine par une soirée familiale autour d'un rituel de fruits secs et de friandises appelé localement «Mkhalat», où la part de chaque membre de la famille est conservée dans un sachet de petit format, dans la joie et la bonne humeur, selon la même interlocutrice. De son côté, l'association «Amal Beni Snous» pour la promotion de l'artisanat de Tlemcen participe à une exposition de plats traditionnels, dont «berkoukes» et «trid» et des figues sèches et des dattes, dont la présence reste l'une des particularités de cette occasion, comme l'a indiqué la représentante de cette association. Celle-ci a, également, donné des représentations artistiques, notamment de la danse «Saff» que plusieurs régions du pays conservent comme patrimoine local dans la célébration des fêtes de mariages et des banquets. Le ballet culturel de la wilaya de Sidi Bel Abbès a présenté une chorégraphie sur le patrimoine amazigh, dans laquelle il a arboré le costume tribal traditionnel, en plus d'autres performances artistiques d'un nombre d'élèves d'écoles primaires participant à cette célébration. Le Salon du patrimoine traditionnel amazigh de deux jours est organisé par la Maison de la culture Aïssa «Messaoudi» d'Aïn Téemouchent, en coordination avec la Chambre de wilaya de l'artisanat et des métiers, qui a ouvert ses portes aux créations d'artisans et d'associations culturelles s'intéressant aux coutumes, traditions et patrimoine amazighs pour faire découvrir le patrimoine local, selon le directeur de l'établissement culturel, Mohamed El-Amine Mekkaoui.