La reprise des activités culturelles dans la wilaya de Tizi Ouzou s'annonce prometteuse après la suspension enregistrée lors de la quatrième vague de la pandémie de la Covid-19. En effet, la direction de la culture et des arts de la wilaya est en train de concocter plusieurs programmes culturels au profit du public de la région. C'est ainsi que la direction en question annonce la tenue de la deuxième édition du Salon de la créativité. Un salon que la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou voudrait faire coïncider avec les festivités de la Journée mondiale de la femme, en début mars. Et pour cela, la direction concernée a lancé un appel à participation tout en avertissant d'emblée que la tenue ou non de ce salon est tributaire de l'évolution de la situation sanitaire. L'appel à participation à la 2ème édition du Salon de la créativité s'adresse au profit des femmes créatrices dans les différents domaines de l'art et de la culture y compris les savoir-faire. Ce salon aura lieu du 5 au 10 mars 2022 à la Maison de la culture «Mouloud Mammeri»,précise-t-on. Les organisateurs ont indiqué que cet événement est ouvert à toutes les femmes créatrices âgées de 18 ans et plus. Le nombre d'oeuvres à exposer n'est pas limité, ajoute-t-on. Toutefois, les oeuvres en question doivent être des créations personnelles et originales. De même que les organisateurs exigent la présence obligatoire de l'exposante tout au long du salon, de l'ouverture le 5 mars jusqu'à la clôture le 9 mars 2022. Il faut noter que parmi les critères de sélection, les oeuvres seront validées par un jury constitué des personnalités de l'art et de la culture. Il y a lieu de préciser que l'auteure de la meilleure création sera primée. Il faut noter dans le même sillage que la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou organise aussi un concours du meilleur portrait artistique et de la meilleure fresque de Mouloud Mammeri et ce, en perspective de marquer la date anniversaire du décès de l'écrivain-chercheur. Les organisateurs soulignent que ce concours est ouvert à tous les artistes. Sont concernées les oeuvres réalisées en dessin à main levée ou avec la technique de peinture. Les portraits artistiques et les fresques doivent être pris en photos de bonne résolution. Les fruits de ce concours feront l'objet d'expositions qui auront lieu le 25 février 2022 à l'occasion de la commémoration du 33ème anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri. Les lauréats seront primés, apprend-on.