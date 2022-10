Le film «Saliha», un long métrage du réalisateur Mohamed Sahraoui, qui retrace le parcours de lutte militante de la chahida Zoubida Ould Kablia, connue sous son nom de guerre «Saliha» et tombée en martyre à Mascara en 1958, a été projeté jeudi à Alger. La cérémonie de projection s'est déroulée en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, du conseiller du président de la République, chargé des affaires spéciales, Mohamed Chafik Mesbah, et de l'ancien ministre et président de l'Association des anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (Malg), Dahou Ould Kablia, en sus de plusieurs anciens ministres et des moudjahidine. Le long métrage «Saliha» d'une durée d'une heure et demie, retrace des faits historiques sur le parcours militant de la chahida Saliha Ould Kablia. Cette jeune médecin a quitté les bancs de la Faculté de médecine pour rejoindre les rangs des moudjahidine dans la ville de Mascara et mettre ses compétences médicales au service de la Révolution. Mohamed Sahraoui qui a également réalisé le film «Sarkadji» rapporte des faits réels ayant marqué la mission de Saliha au chevet des blessés parmi les moudjahidine et les habitants des régions rurales. Dans cette oeuvre, Sahraoui a tenu à faire ressortir le côté humain tout au long du film, notamment dans certaines situations qui dénotent la forte personnalité de Saliha, qui était autant déterminée et féroce pour combattre l'ennemi que bienveillante avec tout un chacun. La caméra du réalisateur a parcouru les montagnes et campagnes de la région, soulignant la beauté et la grandeur des reliefs témoins des batailles et qui furent un bouclier pour les révolutionnaires. Ont pris part au tournage de ce film la jeune actrice Souha Oualha qui a habilement incarné le rôle de Saliha, Mabrouk Farroudji, Gueraidi Nadir, Halim Zraibiaâ et bien d'autres, aux côtés de Mohamed Frimahdi qui a joué le rôle du père de l'héroïne et la talentueuse actrice Fadila Hachmaoui interprétant le rôle de la mère. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé que cette oeuvre historique «traite de faits historiques relatant le parcours d'une héroïne parmi les femmes libres de l'Algérie», ajoutant que sa projection «procède du devoir de la nation de rendre hommage à nos martyrs. De telles oeuvres et réalisations audiovisuelles contribuent nécessairement à la préservation de la mémoire des chouhada, et il est de notre devoir de rester fidèles à leur serment, et de faire connaître aux générations montantes, les grands sacrifices qu'ils ont faits pour que l'Algérie jouisse de l'indépendance et de la liberté...». De son côté, Dahou Ould Kablia a exprimé «ses remerciements» au ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit pour «avoir programmé ce film dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale», soulignant que «Saliha était responsable du secteur de la santé à Mascara (Wilaya historique VI), et qu'elle a vécu, pendant deux ans, dans les maquis de Béni Chakrane avant de tomber en martyre au cours d'une bataille dans cette région». Il a aussi indiqué que ce film «raconte son parcours et celui de tous ses compagnons, et traduit toutes les difficultés rencontrées et l'esprit de sacrifice, d'engagement et d'enthousiasme dont ont fait montre ces jeunes pour combattre la colonisation française jusqu'au recouvrement de l'indépendance». Pour sa part, le réalisateur de ce long métrage produit par le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc), a précisé que le film «raconte l'histoire de la chahida Saliha Ould Kablia sous un angle humanitaire», ajoutant que son tournage avait commencé en 2019 et a pris fin il y a près d'un (1) an à Mascara et Alger. Une conférence sur le parcours de la chahida a été organisée avant la projection du film au Musée national du moudjahid, animée par Dahou Ould Kablia.