Et même en français. Chanteur-poète trilingue, Salah Sadaoui a marqué plusieurs générations de fans par sa voix mélodieuse, par ses musiques extrêmement élaborées, par ses textes recherchés et très proches de la réalité vécue ainsi que par leur audace. Celle lui ayant permis de briser plus d'un tabou. En plus de tous ces atouts, une partie de l'oeuvre de Salah Sadaoui déborde d'humour, une autre spécificité qui ne fait que confirmer le statut d'artiste très particulier de Salah Sadaoui. Dix-sept ans après sa mort, Salah Sadaoui est presqu'oublié. Non pas par ses fans qui l'écoutent aussi, sinon plus qu'avant, de son vivant,mais par ceux qui sont chargés d'évoquer la mémoire des grands artistes disparus, de leur rendre hommage et d'en parler de manière à ce qu'ils soient plus visibles, notamment dans les espaces médiatiques.

En effet, rares sont les fois où des hommages à la hauteur de sa stature sont rendus à Salah Sadaoui, auteur et interprète des célèbres, immortelles et formidables chansons «Yechraq yitij, yuli was», «Bqa âla khir a Franssa», «Ya bent bladi»,

«Aâyit, mellit», «À Rebbi ketch d lqawi», «Ya âami Slimane», «Tsghennigh Si Mohand Ou Mhand», et la liste est encore très longue!

Une carrière brillante

C'est en 1936 que Salah Sadaoui naquit à Mchedallah dans la wilaya de Bouira, mis c'est dans la capitale qu'il vécut son enfance. Plus exactement à la Casbah, «terre» des grands artistes du chaâbi. Son don pour la chanson se manifesta alors qu'il était encore enfant et c'est tout naturellement qu'il adhéra à une chorale où il fit, avec succès, ses premiers pas. Salah Sadaoui se passionna pour la chanson égyptienne, un genre très prisé et très en vogue à l'époque. Ce qui le marqua le plus et marqua son oeuvre également, ce furen, les comédies musicales égyptiennes. Il y puisera plus tard certaines de ses inspirations.

Très jeune, il anima en groupe des soirées dans des cafés et lors de soirées familiales à Alger, plus particulièrement à la Casbah. Tout comme beaucoup de chanteurs algériens, il partit en France au début des années 50.

Sa passion l'accompagna bien sûr. Il chantait aussi bien dans des soirées privées que dans des cercles restreints, notamment dans les cafés comme c'etait la mode à l'époque. Sa rencontre avec Chérif Kheddam, Akli Yahiatène et Kamel Hamadi fût décisive.

Raconter les douleurs des Algériens de France

Il entama une carrière brillante dès le milieu des années soixante.

La part du lion de ses chansons était réservée à la thématique de l'exil et de la solitude des émigrés même si l'amour n'était nullement négligé ainsi que d'autres thèmes sociaux, voire politiques. Mais l'exil était un sujet très en vogue à l'époque et Salah Sadaoui a su le traiter avec son propre cachet et à sa manière.

Le succès a été immédiat et foudroyant. En kabyle, en arabe et parfois en français, Salah Sadaoui a toujours su trouver les mots justes et les expressions exactes ainsi que les situations vécues pour raconter la douleur des Algériens en France. En plus de la chanson, Salah Sadaoui s'est distingué et a brillé par d'innombrables sketchs, notamment ceux exécutés harmonieusement en duo avec le célèbre Kaci nTizi Ouzou.

Salah Sadaoui qui est décédé le 9 mai 2005 en France après une longue maladie, fait partie de la catégorie d'artistes qui méritent qu,on leur consacre des biographies et que leur poésie soit traduite et éditée. Il fait partie des chanteurs à la mémoire desquels des festivals devraient être dédiés. Malheureusement, à l'instar de beaucoup d'autres grands artistes comme Youcef Abdjaoui, Zerrouki Allaoua, Cheikh Arab Bouyezgarène et d'autres encore, Salah Sadaoui appartient à la catégorie des géants oubliés.