Le chanteur syrien Sabah Fakhri, icône de la chanson aleppine et célèbre dans tout le Monde arabe, est décédé à Damas à l'âge de 88 ans, a indiqué, hier, sa famille «Son coeur a cessé de battre. Il nous a quittés», a annoncé Anas Fakhri, ajoutant toutefois que son père était «une légende d'Alep et de la Syrie», et que «les légendes ne meurent pas». Né à Alep (Nord-Ouest), berceau de la chanson en Syrie, Sabah Fakhri a interprété, de sa voix puissante les chants traditionnels, notamment les «mouwachahat andalous» et les «qudud aleppins». Chanteur infatigable, il était capable de tenir en haleine son auditoire pendant des heures, en répétant inlassablement les couplets de poèmes arabes classiques ou contemporains.En 1968, il avait battu un record en chantant, pendant 10 heures d'affilée, lors d'une tournée, à Caracas.