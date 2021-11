Après la décision de réduire le protocole sanitaire,l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, en partenariat avec MDciné ont le plaisir d'annoncer au grand public, le lancement du film d'animation «Ron débloqué» à partir du 14 jusqu'au 17 novembre 2021, au niveau de la salle Ibn Khaldoun et la salle de cinéma Sahel Cheraga.

Synopsis:

Barney, un élève socialement maladroit, reçoit un robot du nom de Ron, un appareil connecté qui marche, qui parle, et qui est censé devenir son meilleur ami.

Le garçon est excité à l'idée d'avoir son propre robot, jusqu'à ce que celui-ci rencontre des difficultés techniques, le mettant dans la mire d'un directeur douteux voulant à tout prix protéger les actions de sa compagnie.