Le court-métrage Rock Against Police du réalisateur Nabil Djedouani prendra part à la compétition courts métrage de la 3ème Edition du festival Gabès Cinema Fen. Le film sera diffusé à Gabès le 22 juin 2021 en présence de Philomène Debien. «Rock Against Police», est un essai documentaire d'une trentaine de minutes établissant une mise en abyme entre présent et passé pour comprendre la situation des immigrés des années 1980 à nos jours. Rappelons que ce film est produit par le Grec, (Groupe de recherches et d'essais cinématographiques). Ce court métrage a été en outre réalisé dans le cadre de la résidence «Frontières» 2019 en partenariat avec le Musée national de l'histoire de l'immigration en partenariat avec le Groupe de recherches et d'essais cinématographiques de France. «Un film pour les grandes soeurs et les grands frères, un film pour Rachid, Lounès et Malika, un film comme un fanzine, hybride, comme un collage, un film pour se souvenir, un film pour ne pas oublier. Du 17 octobre 1961 aux espoirs déçus de la Marche pour l'égalité et contre le racisme, Rock Against Police ou «l'histoire politique de jeunes immigré.e.s» fait savoir le réalisateur Nabil Djedouani, qui compte aussi à son actif, un autre film documentaire, à savoir «Afric Hotel» corélaisé en 2010 avec Hassan Ferhani. Il est aussi acteur puisqu'il a tourné dans «Histoire de Judas» en 2015, «L'Orage l'été», en 2017 et «Terminal Sud» en 2019 de Rabah Ameur Zaimeche. Il a créé le site des «Archives numériques du cinéma algérien» qui s'attache à rendre visible le patrimoine cinématographique algérien.