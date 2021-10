Dans le cadre de ses actions de coopération et de soutient à la professionnalisation des acteurs du secteur cinématographique en Algérie, l'Institut français d'Algérie octroie chaque année une bourse à un/une professionnel du cinéma afin de suivre une formation de deux mois à l'université d'été de la Femis. Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de s'approprier les outils de la réalisation documentaire et de faire progresser leur démarche artistique. L'université d'été est une formation de deux mois soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 15 jeunes professionnels venus d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est (hors Union européenne), se sont vus accorder une bourse par l'ambassade de France de leur pays. Cette année, l'heureuse élue pour l'Algérie est Rima Kerkebane. Sortante du laboratoire d'Alger de création documentaire, Rima fait son chemin dans le monde du cinéma et profitera de cette formation pour progresser et se faire une place dans le paysage cinématographique algérien, font savoir l' Institut français Algérie et la Fémis