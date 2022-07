Le secteur de la culture et des arts dans la wilaya d'El Bayadh a élaboré, cette semaine, un programme riche et varié, dans le cadre de la célébration du 60è anniversaire de l'indépendance, a-t-on appris dimanche de ses responsables. Le chargé de la gestion de la Maison de la culture «Mohamed Belkheir», Fadlaoui Laghrissi a indiqué que ce programme comprend l'organisation de la 2è édition des Journées nationales de la musique «Diwan», dont le coup d'envoi sera donné dans la soirée d'aujourd'hui au théâtre de verdure et qui se poursuivra trois jours durant, avec la participation de quatre troupes locales et d'autres wilayas. Au menu figurent aussi des lectures poétiques traitant, entre autres, de la glorieuse guerre de Libération nationale et de l'indépendance, outre l'organisation des soirées artistiques animées par des troupes et des associations artistiques locales pour faire connaïtre le patrimoine local, de même que la projection de films historiques. Un programme a été concocté également au profit des enfants adhérents à la bibliothèque «Kan ya makan» relevant de la Maison de la culture, comportant des contes et des récits abordant notamment, les héros de la glorieuse guerre de Libération nationale, ainsi qu'un concours de la meilleure expression écrite traitant de scènes de fêtes de l'indépendance.

De son côté, la bibliothèque principale de lecture publique «Chahid Errak El Hadj» a élaboré un programme diversifié, comprenant l'organisation d'un colloque scientifique traitant de la résistance dans la poésie populaire algérienne, en collaboration avec le centre universitaire «Nour El Bachir» d'El Bayadh et les associations versées dans la poésie populaire «chiir el melhoun». Cette structure culturelle abrite également une exposition de photos et de livres historiques illustrés de documents sur l'historie de l'Algérie et des chapitres sur la glorieuse guerre de libération contre le colonialisme français et les sacrifices consentis par le peuple algérien ainsi que d'autres expositions qui s'étalent sur une semaine entière. Au programme du secteur de la jeunesse et des sports, figurent plusieurs manifestations sportives coïncidant avec les Jeux méditerranéens d'Oran2022, à l'instar de «Mini Jeux olympiques de la wilaya d'El Bayadh» dont le coup d'envoi aura lieu dimanche soir au complexe omnisports «Chahid Zakaria El Medjdoub», avec la participation de clubs dans diverses spécialités.