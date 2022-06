Un programme d'animation riche et varié a été élaboré par la direction de la culture et des arts de Médéa à l'occasion de la manifestation «Lire en fête» qui s'est ouverte jeudi, a fait savoir cette direction. S'étalant du 2 au 6 juin courant, la manifestation «lire en fête» marque son retour, après une éclipse de trois années en raison de l'épédémie de la Covid-19, en offrant aux enfants un programme diversifié comprenant des activités ludiques, des divertissements, des concours de calligraphie arabe et de dessin, a-t-on indiqué. Outre le volet animation et divertissement, cet événement culturel consacre une large place à la lecture et aux livres, à travers la mobilisation de plusieurs bibliothèques et salles de lecture communales où les enfants peuvent consulter le livre de leur choix et s'essayer, pour d'autres, à la lecture, avant le début des grandes vacances de l'été, a-t-on ajouté. Selon la même source, le but de cette manifestation culturelle est d'inciter les enfants à renouer avec la lecture et les emmener à franchir les portes de ces espaces, de sorte à les réconcilier avec la lecture et maintenir le lien avec le livre même durant ces vacances. Une bibliothèque mobile va sillonner, au cours de cet événement, les communes de Mihoub, Ksar-el-Boukhari, Ouled-Antar, El-Omaria, Djouab et Draâ-Smar pour permettre aux enfants de s'initier à la lecture, de rompre avec leur monotonie quotidienne et de renouer, surtout, avec l'acte de lecture, a-t-on conclu.